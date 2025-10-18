TE RECOMENDAMOS
La cantante Jessica Simpson fue el centro de atención al desfilar ante las cámaras durante el estreno mundial de su nuevo programa de televisión All's Fair en West Hollywood, California.
La estrella, de 45 años de edad, ha sorprendido en los últimos meses con su cambio físico y esta vez no dudó en lucir su espectacular silueta.
Deslumbró ataviada con un arriesgado vestido de látex en color negro. La prenda tenía un amplio escote en V y una abertura que dejó a la vista su pierna izquierda. Elevó el glamour con tacones de aguja a juego y múltiples anillos brillantes, gargantillas de diamantes de imitación y collares de cadena seleccionados por su estilista Natalie Saidi.
Lució su cabellera rubia en una media coleta despeinada al frente y llevó un maquillaje llamativo, resaltando sus labios repletos de brillo.
Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close, Matthew Noszka, Elizabeth Berkley, Ed O'Neill, Judith Light y Brooke Shields también aparecerán en All's Fair.
Jessica Simpson ya había demostrado su talento como actriz en películas como Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008), Blonde Ambition (2007), Employee of the Month (2006) y The Dukes of Hazzard (2005).
La cantante también ha actuado en episodios del reinicio de UPN The Twilight Zone, la comedia de Fox That '70s Show, el drama de HBO Entourage y la comedia animada de Fox Duncanville.
También cantará en PH Live dentro del Planet Hollywood Las Vegas Resort & Casino en Nevada el 8 de noviembre. Es probable que lleve consigo a sus tres hijos. “Los niños están muy orgullosos de mí. Me han apoyado desde que empecé a ir a Nashville. Sabían que estaba siguiendo mis sueños y vieron lo feliz que me hacía y la paz que me daba”, señaló.
Jessica se separó legalmente de su segundo marido, Eric Johnson, en enero después de una década de matrimonio, y también puso su mansión conyugal a la venta.
Jessica Simpson es originaria de Texas. Criada en un entorno religioso, comenzó cantando en el coro de la iglesia bautista donde su padre era pastor. A los 12 años audicionó para el "Mickey Mouse Club", llegando a las finales junto a futuras estrellas como Britney Spears y Justin Timberlake.
Ahora vuelve más fuerte que nunca para hacer brillar aún más su carrera.
