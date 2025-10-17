Ashley Graham volvió a conquistar la pasarela en el desfile de Victoria’s Secret con una aparición que combinó sensualidad, elegancia y poder. La modelo desfiló con un conjunto de lencería negra compuesto por un sujetador y bikini de encaje semitransparentes que realzaban sus icónicas curvas.

El look se completó con unas alas negras llenas de plumas, que le dieron un aire de ángel rebelde, lista para alzar el vuelo.

A través de su cuenta de Instagram, Ashley Graham compartió su emoción por formar parte del desfile: “¡¡¡FUE MUY DIVERTIDO!!!! gracias @victoriassecret por invitarme. Significa mucho para mí poder representar a las chicas con curvas en tu pasarela”.

Su mensaje resonó entre sus seguidores, quienes celebraron su participación como un paso más hacia la inclusión en la industria de la moda.

El desfile reunió a una constelación de modelos legendarias y contemporáneas. Entre las ex ángeles que regresaron al escenario estuvieron Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y Lily Aldridge.

También desfilaron figuras actuales como Joan Smalls, Irina Shayk, Paloma Elsesser y Anok Yai, consolidando un evento que celebra la diversidad y la evolución del concepto de belleza.

A través de una publicación en Instagram, la modelo plus size escribió que cuando Victoria’s Secret la contactó por primera vez, dudó si participar o no. “Durante años, la marca no parecía estar hecha para alguien como yo. Su visión de la belleza parecía limitada, como si todo lo que creaban fuera para un solo tipo de cuerpo, y no era el mío”, señaló.

“Pero después de sentarme con los líderes de VS, vi un cambio real. Estaban emocionados de que me uniera al programa y me aseguraron que esto no era algo de una sola vez. Las modelos con curvas no eran solo un símbolo: VS realmente quiere ser parte de la revolución de la diversidad corporal”, añadió.

Ashley Graham cuenta que aceptó porque vio el compromiso de la marca de abrazar la diversidad corporal de una manera duradera y significativa. “Entonces dije que sí. Dije que sí para representar a TODAS NOSOTRAS, para estar presente para cada cuerpo que alguna vez se sintió invisible. Y ese es un viaje que estoy orgullosa de recorrer”.

La estadounidense, que ha sido una de las principales promotoras del body positive, por la revista Maxim, ha sido elegida como la mujer más sexy del mundo.

La revista llamó a Ashley Graham como la “reina de las curvas” y la modelo reveló que su cuerpo sufrió grandes cambios tras dar a luz a sus gemelos en 2022, pero se siente más bella y confiada que nunca.