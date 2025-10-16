¡Se defiende Lupillo Rivera! Luego de que Belinda lo denunciara ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por violencia digital, su abogado, Alonso Beceiro, anunció este miércoles que el intérprete ya procedió legamente contra la cantante.

En entrevista con el programa De Primera Mano, el abogado del hermano de Jenny Rivera también reveló que como parte del proceso legal que inició Belinda, reconoció ante las autoridades que sí fue pareja sentimental de Lupillo, pese a que ella en su momento lo negó ante los medios de comunicación.

Beceiro negó que el cantante de música regional mexicana haya difundido videos íntimos de la actriz, como se menciona en la denuncia de Beli, ya que el abogado puntualizó que los que se difundieron sólo muestran a la pareja bailando.

Aclaró que de acuerdo con la legislación actual: "Se establece que para que un video sea íntimo es porque tiene corte erótico o sexual".

Cabe recordar que la batalla legal que están iniciando Belinda y Lupillo Rivera surgió luego de que éste publicara el mes pasado su libro autobiográfico "Tragos Amargos" en el que, entre otras cosas, detalla cómo vivió su relación con la intérprete de "Bella traición".

En 2019, los medios del espectáculo relacionaron sentimentalmente a los artistas cuando ambos eran parte de un mismo programa y los rumores se agudizaron cuando Lupillo presumió haberse tatuado los ojos de Belinda, sin embargo, la artista nunca confirmó el romance.

El abogado de Rivera minimizó la denuncia de la actriz al mencionar que sus acusaciones contra su representado sólo pudieron ser clasificadas por la autoridad como discriminatorias.

"Yo creo que se equivocó muy seriamente Belinda. Inicia una denuncia que como no pudieron catalogarla en ningún escenario del Código Penal tuvieron que catalogarla como discriminación cuando obviamente no ha habido ningún acto de discriminación", relató Beceiro.

En contraste, señaló a Belinda de incurrir en este hecho luego de que nunca reconoció que fue pareja de Lupillo.

" Porque Lupillo no cumple su criterio actual, los criterios físicos de color , ella preferiría colocar esta situación en el un escenario... 'porque sí quiero que te calles, porque no me gustan tus características físicas o que se el mundo sepa que saliste con conmigo que alguna relación conmigo', podría resultar en acto de discriminación", dijo.

Revisa : ¡Latina foreva! Karol G desfila en lencería roja como ‘ángel’ de Victoria’s Secret

Pese a que fue cuestionado por las formas en las que Lupillo se ha referido a Belinda, el abogado igualmente desestimó el hecho.