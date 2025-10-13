Alicia Villarreal demostró que pese a que continua con un proceso legal en contra de su exesposo Cruz Martínez no se quedará callada ante las críticas que el productor lanzó sobre el noviazgo que tiene la cantante con el influencer Cibad Hernández.

En entrevista con el programa El Gordo y La Flaca, la "güerita consentida" dijo que estaba mal que su expareja opinara sobre la nueva oportunidad que ella se está dando en el amor luego de los problemas que tuvieron.

"¿ Cómo le preguntan a la persona que me ha violentado por mis sentimientos o por mis emociones? ¿Qué capacidad tienes como para dar tu comentario? Está mal, que le den foco y que le den atención a eso, o sea, está mal", sentenció.

Alicia Villarreal recordó que llevaba años intentando divorciarse de Cruz Martínez y dijo que aún no puede hablar de la difícil etapa que vivió con él por cuestiones legales y porque le "lastima un poco todavía el alma".

Asimismo, recordó la señal de violencia de género que hizo durante un concierto en Michoacán en febrero de este año por la cual los medios de espectáculo reportaron que presentó una demanda por violencia en contra de su ahora exesposo.

Al respecto, la cantante dijo que espera "que él vaya a la justicia".

Semanas después de ese hecho que se viralizó, se dio a conocer que en la denuncia interpuesta por Villarreal se menciona que el productor musical habría intentado asfixiarla e incomunicada, presuntamente quitándole el celular y pasaporte.

Después de meses de declaraciones ante las cámaras sobre el proceso de separación de la pareja que tenía más de 25 años casada, el 6 de agosto finalmente firmaron el divorcio.

Y a finales de ese mes, tanto Cibad, de 42 años, y la exvocalista de Grupo Límite, de 56, compartieron un video en sus redes sociales en el que se les ve muy acaramelados y presumiendo un tatuaje de pareja.