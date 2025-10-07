Alicia Villarreal y Cibad Hernández desde que revelaron su noviazgo se la han pasado derramando miel en las redes sociales y pese a que la cantante se ha mostrado muy sonriente, su exesposo Cruz Martínez ya opinó al respecto.

Un tatuaje, besos apasionados y videos muy acaramelados fue parte del contenido que la pareja compartió en sus plataformas a finales de agosto cuando anunciaron que estaban saliendo, a menos de un mes de que la güerita firmara el divorcio.

TAMBIÉN LEE: Mad rina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

En entrevista con medios de comunicación este lunes, Cruz Martínez comentó sobre el noviazgo de Alicia Villarreal y el influencer:

" Está bien si se quiere comportar como quinceañera, es entendible es válido ".

Sin embargo, dejó ver que lo sorprendió el comportamiento tan transparente que está mostrando al público su exesposa:

"Ni conmigo en 25 años ¿verdad?, pero no pasa nada”.

El pasado 6 de agosto, Alicia y Cruz Martínez firmaron su divorcio luego de pasar por más de 12 meses un proceso de separación, el cual, según dichos de la propia artista, fue complicado.

Cabe recordar el pasado febrero al final de un concierto que Villareal dio en Michoacán con su mano hizo la señal para pedir ayuda en casos de violencia de género, sin embargo, posteriormente no ahondó en el asunto.

Durante su matrimonio de más de 20 años, Cruz Martínez y Alicia Villarreal tuvieron dos hijos y realizaron diversos proyectos juntos.

Revisa : Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week

El mes pasado, la intérprete de "Te quedó grande la yegua" festejó su cumpleaños 54 a lado de su pareja, el influencer Cibad Hernández, de 42 años de edad, con quien en este par de meses ha escapado a Las Vegas.

El tiktoker no se ha limitado en expresarle su amor a la güerita a través de sus plataformas en medio de sus reels enfocados a dar apoyo emocional a miles de mujeres que lo siguen.