La icónica supermodelo Heidi Klum, de 52 años, volvió a acaparar todas las miradas durante la Semana de la Moda de París, al asistir al desfile Primavera/Verano 2026 de la firma VETEMENTS, acompañada por su hija Leni Klum, quien también ha seguido sus pasos en el mundo del modelaje.

Klum sorprendió con un atrevido vestido de encaje floral completamente transparente, sin sostén y con un bikini, dejando ver su figura con total seguridad.

Para complementar el look, lució una cubierta dorada en los dientes, gafas de sol negras de gran tamaño y unos tacones nude de punta fina que estilizaron aún más su silueta.

Más tarde, Heidi Klum se puso un abrigo gris cruzado y posó junto a su hija Leni, de 21 años, quien optó por un estilo elegante y minimalista: una camisa corta negra y una falda tubo a juego con un dobladillo satinado desgastado.

Ambas compartieron momentos frente a las cámaras antes del inicio del desfile, demostrando su complicidad y estilo.

Leni, quien debutó como modelo en 2021 junto a su madre en la portada de Vogue, ha participado en diversas campañas, incluyendo la de la marca de lencería Intimissimi, donde ambas son embajadoras.

Aunque algunas sesiones han generado controversia en redes sociales, Leni ha declarado que disfruta trabajar con su madre y que prefiere ignorar los comentarios negativos.

Heidi Klum, madre de cuatro hijos, ha expresado en varias ocasiones lo orgullosa que está de Leni, quien combina sus estudios con su carrera en el modelaje.

La joven ha crecido rodeada de cámaras y sesiones fotográficas, lo que le ha dado confianza frente a los reflectores desde temprana edad.

Heidi Klum en el desfile de VETEMENTS marca un momento especial en su trayectoria, al compartir escenario con su hija en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda.