Actualmente, la relación del rey Carlos III con su hijo menor el príncipe Harry continúa tensa dado a que no le permiten reintegrarse a las actividades de la familia real luego de exiliarse a los Estados Unidos junto con sus hijos y su esposa Meghan Markle.

En medio de esta ruptura, los medios ingleses han revivido los cuestionamientos sobre quien es el "verdadero padre" del hijo menor de la princesa Diana.

¿Quién es el verdadero padre del príncipe Harry?

Las dudas sobre si el rey Carlos III es el verdadero papá de Harry fueron aclaradas por el peluquero personal de la princesa, Richard Dalton.

De acuerdo con Royal Insider, el británico reveló cómo la princesa se sintió al ver los tabloides de la época.

Los señalamientos publicados entre la década de los 80 y 90 surgieron luego de que tras el nacimiento de Harry en 1984 llamara la atención su cabello rojo que contrasta con el del resto de la familia real que estaba bajo el lente de los paparazzis.

Sin embargo, fue años más tarde que las dudas sobre quién es el "verdadero padre de Harry" se acentuaron.

Los medios sensacionalistas afirmaron que la princesa Diana había tenido un tórrido romance con un oficial de caballería pelirrojo llamado James Hewitt mientras seguía casada con el entonces príncipe Carlos.

Aunque, tras su divorcio, Lady Di en una entrevista confirmó esa relación, aun así, las fechas en que se les relacionó no cuadraron dado que supuestamente estuvieron viéndose entre 1986 y 1991, periodo en el que Harry ya había nacido.

En medio del torbellino de emociones que vivía la princesa Diana al difundirse los señalamientos, Richald Dalton relató que pese a las restricciones en el Palacio Real para que ella pudiera leer los tabloides: "Uno de los peluqueros los metió de contrabando. ¿Dije eso? Fueron introducidos de contrabando, pero no tiene que ver conmigo", relató en tono de broma.

Mientras ella hojeaba las noticias reclamaba sobre la insistencia en el tema.

Relató que siempre "decía:'Uuf'" ante la pregunta: "¿Charles es el padre de Harry?" a lo que rápidamente respondía afirmando: "Por supuesto que lo es".

Dalton fue una de las personas más cercanas a la princesa Diana, la conoció en 1978, cuando ya salía con Carlos.

Luego de la fastuosa boda del entonces heredero al trono en julio de 1981, Dalton se convirtió en peluquero personal de Diana, función que cumplió hasta 1990.

Debido a la cercanía que logró con la familia, el peluquero relató que debido a la posición que ocupaba entonces no podía hablar, pero recordó que el tema sobre que Harry sea pelirrojo es herencia de la familia Spencer.

Aunque la princesa es rubia, su hermano Charles Spencer es pelirrojo al igual que la hermana mayor Lady Sarah, precisó.