Barron Trump, el hijo menor de Melania y Donald Trump, ha sido tema de conversación en los últimos días: primero por haber cerrado un piso de la Torre Trump para sostener una cita romántica con una joven misteriosa y luego por la revelación de su millonaria fortuna.

De acuerdo con un nuevo informe de Forbes sobre la fortuna familiar de los Trump, Barron Trump, de 19 años, ha hecho una fortuna de 150 millones de dólares en los últimos años debido a su participación en el negocio de las criptomonedas.

La revista de negocios señala que Barron también tiene miles de millones de tokens bloqueados (locked tokens) que son activos digitales que una persona posee, pero que no puede vender o transferir de inmediato porque están sujetos a un periodo de bloqueo o a ciertas condiciones (por ejemplo, en recompensas de proyectos, inversiones iniciales o contratos inteligentes).

Forbes estima que Barron ganaría hasta 525 millones de dólares en caso de que los tokens suban su valor en el mercado y se desbloqueen, esto sumaría 675 millones de dólares.

A la fortuna que se le proyecta para el futuro se le sumará las ganancias que obtenga del negocio de bienes raíces que está iniciando junto a dos de sus amigos más cercanos. El New York Post detalló a inicios de año que el menor de los Trump ya había fundado su empresa inmobiliaria llamada Fulcher & Roxburgh Capital In. y que estaba trabajando con sus primeros proyectos en Idaho, Utah y Arizona.

Los 150 millones que Barron ya ganó han contribuido en el aumento de 3 mil millones sobre la fortuna familiar durante el último año, señala la revista de negocios, que se estima en un total de 10 mil millones de dólares.

Asimismo, ha hecho que Barron sea ahora más rico que su hermana Ivanka Trump, quien tiene una fortuna personal de 100 millones de dólares; sin embargo, Barron todavía no es tan rico que sus hermanos mayores.

Se estima que Donald Jr. tiene un patrimonio individual de 500 millones de dólares , mientras que Eric suma una fortuna de 750 millones de dólares.

Melania Trump también fue superada por su hijo en el último año, Forbes reporta que la primera dama de Estados Unidos ganó 20 millones de dólares en el último año con su libro autobiográfico, discursos y su documental.

Donald Trump, lejos de su presidencia tiene un patrimonio neto de 7 mil 300 millones de dólares por sus múltiples negocios, incluidas sus ganancias por criptomonedas, en especial las de su empresa World Liberty Financial, bienes raíces, inversiones empresariales y más.

Barron Trump cierra un piso del edificio de su padre en NY por una cita romántica

Casi a la par de que se revelaran detalles de su fortuna, el universitario, de 19 años , se hizo tendencia por haber cerrado todo un piso de la Torre Trump en Nueva York para recibir a la que sería su nueva novia.

De acuerdo con los informes, el hijo menor de Donald Trump tuvo una cita romántica en la propiedad de su padre, rodeada de fuertes dispositivos de seguridad.

Una fuente cercana al heredero le dijo a Page Six que tuvo que cerrar todo un piso de la torre para que pudiera disfrutar de una cita “en casa” debido a cuestiones de seguridad, ya que, por ser el hijo del presidente, no puede estar en público ni en la mira de los medios de comunicación.

Otra fuente, que se dice ser compañero de Barron Trump en la Universidad de Nueva York, apunta que el joven es todo un "rompecorazones" a pesar de ser “alto y torpe”, y que desde que entró a la Escuela de Negocios de Stern el año pasado, ha sido el centro de atención de muchas compañeras interesadas en él de forma romántica.

“Es alto y torpe, pero ha sido el centro de atención. Muchas chicas lo perseguían. Es un mujeriego, sin duda. Es muy popular entre las mujeres. Es alto y guapo. Mucha gente parece encontrarlo muy atractivo”, apuntó el informante.