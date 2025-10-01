Kim Kardashian hizo una revelación inesperada que impactó y preocupó a sus fans: la socialité confesó que alguien cercano a ella planeó atentar contra su vida, situación que la hizo vivir con mucho miedo durante un tiempo: esta información salió a la luz en el avance de la séptima temporada de “The Kardashians”. Tras compartir su historia, sus seguidores comenzaron a especular sobre si Kanye West o alguien de su familia estaría detrás de lo sucedido.

Pronto se estrenará una nueva temporada del reality show de la familia Kardashian-Jenner y los nuevos capítulos prometen mucha polémica y escándalo; el adelanto que lanzó Hulu inquietó a cientos de fans, sobre todo, por la confesión que hizo Kim, quien contó por la peligrosa situación que atravesó.

La empresaria reveló entre lágrimas que su vida estuvo en peligro: “Recibí una llamada de los investigadores. Alguien muy cercano a mí intentó asesinarme”, contó la famosa de 44 años. Aunque no se reveló la identidad de la persona, los fans apuntaron que quien pudo intentar acabar con la vida de Kim fue Kanye West.

En el video compartido se ve a la fundadora de Skims llorar mientras se encuentra sentada en una oficina leyendo información en una computadora portátil; también, se ve el momento en el que policías se le acercan mientras ella dice “estoy muerta de miedo”

Aunque no se dan más detalles al respecto, se cree que la situación ya fue controlada, ya que Kim Kardashian señaló en el mismo avance, que “está feliz de que haya terminado”. La séptima temporada de "The Kardashians" se estrena el próximo 23 de octubre.

Sobre el intento de asesinato, los seguidores especularon quién podría haber intentado acabar con la vida de la socialité: “Es Kanye West” o “Quizás sea su hermana Kourtney”. Otros más creen que Kim está mintiendo con tal de crear morbo y atraer audiencia: “Nos está tomando el pelo. Eso no es más que publicidad para el programa”, “No creo ni una palabra de lo que dice” y “Lo que sea por atención”, señalaron los internautas.

En 2024, TMZ informó que la millonaria solicitó una orden de restricción contra un presunto acosador llamado Melvin Jeffery Conley, quien intentó contactarla en su casa.