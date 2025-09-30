Jennifer Lopez dejó en claro que para validarse como una buena actriz no necesita ser reconocida con un Oscar; en su más reciente entrevista, la actriz mostró su indiferencia por ganar dicho premio y precisó que no es algo que sea imprescindible en su vida. “No lo necesito” afirmó.

Una vez, Jennifer Lopez estuvo a punto de conseguir la tan ansiada nominación a los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas: cuando protagonizó la película Estafadoras de Wall Street (Hustlers), en 2020, se perfiló como una de las favoritas para llevarse dicho reconocimiento.

No obstante, los jueces de los premios Oscar no la consideraron, algo que perjudicó a la también cantante, quien en su momento compartió su frustración a través de sus redes sociales y del documental que lanzó en Netflix titulado Halftime, en el que dijo: “La verdad es que realmente comencé a pensar que me iban a nominar. Me hice ilusiones porque mucha gente me decía que lo haría. Y luego no sucedió”.

Es por eso que ahora que su trabajo en el filme Kiss of the Spider Woman, el cual se estrena el 10 de octubre, ha empezado a despertar rumores de una posible nominación al Oscar, la estrella prefiere no ilusionarse y mantener un bajo perfil para evitar decepcionarse nuevamente.

En una entrevista para CBS Sunday Morning, dejó en claro que no necesita llevarse dicha estatuilla que premia a lo mejor del cine. “Me di cuenta de que no lo necesito como quizás pensaba cuando era más joven (…) No es que no me encantaría, ¡solo quiero hacer esa pequeña precisión!”, señaló en tono de broma.

Cuando el periodista le preguntó dónde pone sus expectativas con respecto a los premios, JLo, de 56 años, respondió riendo: “No, no las pongo. Aprendí la lección la última vez (…) Pero también, para mí, la alegría reside en hacerlo. Cada momento (…) Es genial participar en la conversación... como si estuvieras haciendo un trabajo que la gente reconoce y ama. Eso es suficiente”.

Añadió: “No es que no puedas querer más, o que no quieras pararte ahí y decir gracias. Por supuesto, todos queremos eso (…) Yo también estaría muy agradecida por eso”.

Kiss of the Spider Woman es una adaptación de la novela de Manuel Puig de 1976 y del musical de Broadway, ganador del premio Tony. Dicha cinta marca el primer musical protagonizado por Jennifer Lopez.