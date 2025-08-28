Un actor de Hollywood compartió de manera pública que es muy difícil convivir con Jennifer Lopez, al menos así lo dejó entrever en una entrevista que se hizo viral en redes sociales; en el video que circula se le pregunta al famoso por varios artistas y su experiencia al trabajar con ellos; cuando le mencionan a Catherine Zeta-Jones, de 55 años, él dice que es “bellísima”, pero cuando le dicen el nombre de la diva del Bronx, de 56 años, hace un gesto de incomodidad.

Desde hace varios años se rumora que Jennifer Lopez es una persona difícil de tratar ya que tiene una personalidad compleja, que muchos catalogan como de “diva”; medios internacionales informaron que una de las razones por las cuales Ben Affleck no se sentía cómodo a su lado era precisamente por su actitud.

También, en su momento se comentó de supuestas fricciones que tuvo al trabajar con Shakira para su show de medio tiempo del Super Bowl 2020. Sumado a esto hay quien incluso aseguró que la cantante no incluye entre sus trabajadores y colaboradores a personas que sean del signo zodiacal Virgo ya que no los tolera, así lo dijo la actriz y bailarina Heather Morris en el podcast Just saying with Justin Martindale.

En esta ocasión fue el actor puertorriqueño Luis Guzmán quien habría dejado en claro que JLo no es de su agrado y que su experiencia de trabajo a su lado no fue del todo buena. Durante el programa “Hot Ones”, el famoso participó en una dinámica junto a sus compañeras de reparto de “Merlina”: Jenna Ortega, Emma Myers, Georgie Farmer y Joy Sunday.

Myers mencionó a la cantante de “On the Floor” mientras hablaba de las “mayores leyendas de la historia de Hollywood” con las que Guzmán, de 68 años, había trabajado a lo largo de los años.

“Ahora voy a enumerar una lista de tus colaboradores anteriores y debes decirme rápidamente una palabra que los describa”, explicó la joven de 23 años. Cuando mencionó a Adam Sandler y Catherine Zeta-Jones, Guzmán los describió como “increíble” y “bellísima”, respectivamente.

‘Wednesday’ star Luis Guzmán describes his former co-stars with one word on ‘Hot Ones,’ gives Jennifer Lopez an “Okay.” pic.twitter.com/bJgd4fYgDQ — Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2025

Sin embargo, su semblante cambió cuando escuchó el nombre de Jennifer López y simplemente dijo: “OK", sorprendiendo a sus compañeros de reparto. Ante tal respuesta, Jenna Ortega y Emma Myers se rieron.

Guzmán no compartió más detalles sobre su motivo para criticar sutilmente a Jennifer López. Recordemos que ambos actores trabajaron juntos en la película “Un romance peligroso", la cual se estrenó en 1998.