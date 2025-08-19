Una de las parejas más icónicas de Hollywood estaría a un paso del divorcio y de dar por concluida su historia de amor: Catherine Zeta-Jones, de 55 años, y Michael Douglas, de 80, están atravesando una severa crisis matrimonial debido a que la actriz quiere retomar su carrera, pero él no la deja, ya que no le brinda el tiempo ni el espacio suficiente para hacerlo, reveló una fuente cercana.

La carrera de Catherine Zeta-Jones estuvo detenida en los últimos años y únicamente participó en algunos proyectos de gran alcance; se cree que dicha pausa se debió a que estaba entregada totalmente a su familia y matrimonio con Michael Douglas. Pero desde hace un tiempo, la famosa decidió recuperar su lugar en la industria y prueba de ello es su aparición en la exitosa serie “Merlina”.

Sin embargo, retomar su carrera profesional no ha sido fácil para la actriz y, al parecer, le está ocasionando problemas en su relación, así lo reveló una fuente al medio RadarOnline.

De acuerdo con el informante, Catherine está haciendo todo lo que puede para que su carrera en Hollywood vuelva a despegar, pero su deseo de regresar a la pantalla grande está afectando su matrimonio con Michael Douglas, ya que él quiere que su esposa la acompañe a todos lados, en todo momento.

“A ella siempre le ha gustado tener su independencia, y Catherine quiere viajar por trabajo sin sentir que Michael la persigue por Europa”, dijo la fuente. Agregó: “Ha estado desesperada por relanzar su carrera, pero en cambio ha tenido que brindarle aún más apoyo (a Michael) que durante sus tratamientos contra el cáncer hace 15 años”.

La fuente también afirmó que la pareja está pasando por una “verdadera crisis en este momento”, porque “él la necesita ahora más que nunca, y eso no es lo que planearon hace todos esos años cuando ella aceptó alejarse de su carrera para criar a sus dos hijos”. “(Catherine) está a punto de decirle que ya no puede más. Que ya no quiere sentirse así”, señaló.

¿Cuántos años le lleva Michael Douglas a Catherine?

Michael Douglas le lleva 25 años a Catherine Zeta-Jones; ambos famosos nacieron el mismo día (25 de septiembre), pero Michael nació en 1944 y Catherine en 1969.

¿Cómo se enamoraron Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones?

Catherine se casó con Michael en el 2000 y, desde entonces, formó una familia con él y con los dos hijos que tuvieron: Dylan Michael Douglas y Carys Zeta Douglas. A lo largo de los años, la pareja ha tenido altas y bajas, por lo que esta no sería la primera vez que se habla de divorcio. El 4 de agosto de 2013 se anunció su separación, pero el 2 de enero de 2014 revelaron que se habían reconciliado. Según fuentes, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se conocieron y enamoraron en 1998, durante el Festival de Cine de Deauville en Francia.