El reconocido actor estadounidense Michael Douglas aseguró este martes que se "avergüenza" de su país y pidió "disculpas" por el "caos mundial" generado por el presidente de EE.UU, Donald Trump, durante un evento del Festival de Cine de Taormina, en la costa este de Sicilia (sur de Italia).

"Entiendo que gran parte de la responsabilidad del caos mundial proviene de mi país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas. Me disculpo y me avergüenzo delante de mis amigos, me disculpo con mis vecinos de Canadá y México, pero también con los países de la Unión Europea y la OTAN", dijo.

El actor, ganador de dos Oscar, respondió así cuando se le preguntó sobre las guerras actuales y el papel de Estados Unidos en los conflictos internacionales durante una clase magistral en el certamen, según los medios locales.

"Nací en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero este es el peor período que recuerdo en mi vida", añadió el ganador de dos Oscar, cuatro Globos de oro, un Bafta y un Emmy e hijo del mítico Kirk Douglas.

El protagonista de películas tan famosas como 'Wall Street', 'Atracción Fatal' e 'Institinto básico', entre muchas otras, expresó su preocupación por los gastos en Defensa: "No me gusta ver cómo aumentan los presupuestos militares en todas partes, especialmente en mi país, que insiste en pedir a otros que aumenten los suyos".