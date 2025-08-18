Eva Longoria fue fotografiada por los paparazzis luciendo más bella que nunca durante su día de playa en Marbella, España.

Las fotografías que circulan en internet muestran a la celebridad disfrutando de los últimos días del verano acompañada de su hijo y un grupo de amigos en una exclusiva playa de España, donde actualmente reside con su familia.

Eva fue captada luciendo un pequeño traje de baño negro de dos piezas, compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter, a juego con un bikini de hilo atado por los costados. Al conjunto sólo le sumó su anillo de bodas y pequeños pendientes a juego.

Mantuvo su apariencia al natural al no utilizar maquillaje, sólo aceite para broncear. Su cabello se lució atado en una trenza con mechones sueltos por la humedad.

Los paparazzis la captaron junto a su esposo José Bastón y su pequeño hijo Santiago, así como con otros amigos, jugando en el mar y tomando el sol mediterráneo.

En una reciente entrevista, la actriz de Esposas Desesperadas habló de sus secretos de belleza y rutinas de ejercicio para conservar su impresionante silueta a los 50 años.

Ella dijo en una charla con Today: “Siempre he hecho ejercicio. Me da energía. No lo hago por vanidad, lo hago por mi salud mental”, y agregó que su dieta se basa en comida sana, pero sin “ninguna regla estricta de restricción”.

“Creo que es solo moderación y sentido común. Tengo suerte de que me inclino por lo saludable”, detalló.

Hace poco se reveló que la celebridad aprovecha su residencia en Marbella, España para preparar su siguiente proyecto con CNN, una nueva temporada de su serie que explora los lugares más interesantes del mundo y sus tesoros.

En esta ocasión, Eva trabaja en la temporada Eva Longoria: En busca de Francia, que mostrará las bellezas del país, así como las joyas de su gastronomía; se espera que el programa se estrene a través de la cadena a inicios del 2026.

“Francia ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la cocina mundial y estoy encantado de asociarme con CNN para este próximo capítulo de nuestro viaje culinario y cultural”, dijo Longoria en un comunicado compartido a través de The Hollywood Reporter.