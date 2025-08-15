La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha resultó ser catastrófica y el “empujón final” para sepultar su reputación y la de su esposa, Ángela Aguilar, así lo aseguraron usuarios de redes sociales. Pese a que el cantante quiso detallar cómo es que terminó su romance con Cazzu y comenzó su historia de amor con la hija de Pepe Aguilar al proporcionar las fechas exactas, los usuarios de redes sociales no perdonaron el hecho de que todo lo que hizo lo llevó a cabo en el mes de mayo: terminó con la mamá de su hija, se enamoró de Ángela y se casó con ella, todo estos en 21 días.

Desde que salió a la luz la entrevista que le hizo Adela Micha a Christian Nodal, la dinastía Aguilar, Ángela y el cantante de regional mexicano han recibido miles de críticas y señalamientos, debido a toda la información que se reveló en dicho encuentro con la periodista.

Cientos de memes circulan en la internet burlándose de Nodal, recriminándole su actuar con Cazzu y cómo fue que comenzó su historia de amor con Ángela Aguilar. Los usuarios de redes incluso han llegado a señalar que de ahora en adelante bloquearán en las plataformas de música a Christian, a su esposa y a Pepe Aguilar.

El enojo ha sido tanto debido a que Nodal rompió con Cazzu y se fue con Ángela Aguilar sólo unos días después, para posteriormente, casarse con ella en el mismo mes en el que se separó de la madre de su hija Inti.

De acuerdo con el intérprete de “De los besos que te di”, todo esto fue lo que sucedió en mayo de 2024 con su expareja y su actual esposa:

-8 mayo 2024: Nodal dice que terminó con Cazzu. “Nosotros ya hemos terminado seis veces antes. El 8 fue la definitiva para mí”, informó.

-13 de mayo de 2024: Nodal y Ángela se reencuentran; él viaja a verla a un concierto en Guadalajara.

-14 de mayo de 2024: Christian y la hija de Pepe Aguilar se dan su primer beso.

-20 de mayo de 2024: Nodal dice que le avisó a Cazzu de su nuevo romance, aunque no le dijo con quién: “Voy a empezar a salir con alguien, es figura pública”.

-20 de mayo de 2024. Nodal habla con sus suegros, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

-25 de mayo de 2024: La cantante argentina se entera de que la nueva novia de Nodal es Ángela.

-29 de mayo de 2024: Nodal se casa con Ángela Aguilar en una boda espiritual en Roma, Italia.

La cronología que proporcionó el famoso muestra contradicciones y revelaría una posible infidelidad, ya que, aunque él aseguró que Ángela nunca estuvo presente sino hasta el 14 de mayo, las fechas que dio no cuadran con lo dicho por su propia esposa, quien el año pasado aseguró que ella y Christian llevaban tiempo juntos, antes de que todo mundo se enterará de manera oficial en junio.

“Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien ”, contó la joven de 21 años en su momento. De manera pública, fue hasta el 10 junio 2024 que Ángela y Nodal revelaron su relación en la revista Hola. Un mes y una semana después, el 24 de julio de 2024, la pareja celebró su boda civil en Morelos.

El eterno e irreverente mes de mayo de Nodal . Jaja

Si en un mes le alcanzo para tanto, de aquí a fin de año consigo novio pic.twitter.com/OQ4snhsHOp — Mandarina Zuarth (@mandarinazuarth) August 15, 2025

Sobre todo lo que hizo Christian Nodal en 21 días de mayo, los usuarios de redes sociales se burlaron y reaccionaron con memes y críticas: “No me salen las cuentas”, “Le rindió muy bien mayo”, “Ojalá me alcanzará para todo con la quincena así como a Nodal le alcanzó mayo para estar en pareja, ser papá, tener roto el corazón, enamorarse y casarse” y “Ni yo estiro tanto mi sueldo como Nodal estiró mayo”.