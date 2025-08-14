Christian Nodal inició una nueva temporada del drama que lo llevó a ser cancelado el año pasado, a nivel internacional, junto a Ángela Aguilar debido a su apresurado romance y matrimonio.

Luego de mantenerse en silencio con respecto a los detalles de cómo inició su relación con su esposa, Nodal se sentó frente a Adela Micha para sostener una entrevista en la que tocó temas profesionales, pero sobre todo personales.

Uno de los tantos asuntos que tocó, vinculado a la hija de Pepe Aguilar, fue la forma en que inició su romance y cómo se fue enamorando de ella cuando trabajaron juntos en la canción Dime Cómo Quieres, lanzada durante la pandemia, en noviembre de 2020.

El año es importante en sus revelaciones a la periodista debido a que, mientras se enamoraba de Ángela, Nodal estaba iniciando una relación con Belinda, que data de mediados del 2020 al 2022, y en el que hubo un compromiso que duró entre el 2021 e inicios del 2022.

Con este contexto en mente y teniendo en cuenta los periodos de tiempo y las fechas, los internautas se han dedicado a destacar que Nodal pudo haberle sido infiel a Belinda durante este tiempo con Ángela Aguilar debido a que estuvo presente en su relación, según sus propias palabras.

¿Qué dijo exactamente Nodal? A continuación te contamos los detalles de sus revelaciones.

El cantante de Botella tras Botella dijo que estuvieron en contacto durante la pandemia, incluso después de haber colaborado en la canción Dime Cómo Quieres, durante este tiempo, él quedó flechado por la joven.

“Ella y yo nunca habíamos compartido en un contexto que no fuera entrevistas o profesional. En pandemia, nosotros tuvimos algo muy bonito, algo hermoso, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato (...)”, reveló.

Agregó que decidió alejarse de ella por miedo a salir con alguien igual de famosa que él y que la edad influyó para que tomaran caminos distintos en ese entonces: “Esa relación no funcionó, a mí me daba mucho miedo todo, manejarlo todo. Era mi primera vez que me estaba vinculando con una persona pública también. Y ella es una niña, también era la edad, yo ya tenía 20 años (...) ya tenía 16 años, entonces yo tenía 22 años”.

Añadió que, durante la pandemia, siempre la vio “súper hermosa” y que, más allá de sentir amor por ella, la respetaba.

En la charla, Nodal contó que, después de cortar comunicación con Ángela Aguilar en ese momento, no volvió a hablar con ella hasta el 14 de mayo, seis días después de anunciar su rompimiento con Cazzu y casi dos semanas antes de casarse en Roma, exactamente el 29 de mayo.