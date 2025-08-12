A más de un año de haber iniciado la polémica tras la separación de Cazzu y Christian Nodal, quien semanas después anunció su noviazgo y posterior casamiento con Ángela Aguilar, las críticas en redes sociales no paran.

Ahora, los fans de la cantante argentina destacaron que el nuevo sencillo lanzado por la esposa de Nodal comparte similitudes con uno de Cazzu.

La canción de estilo regional mexicana "Miénteme bonito" de Ángela Aguilar fue lanzada a las plataformas este lunes 11 de agosto, el mismo día que llegó Cazzu a México para presentar su libro.

Por su parte, los admiradores de "La Jefa", como le dicen a la argentina, descartaron que fuera una "simple coincidencia", ya que usualmente la presencia de la expareja de Nodal genera revuelo en el país por las preguntas que le hace la prensa sobre el cantante y a veces de la intérprete mexicana.

Las críticas no se detuvieron en mencionar la coincidencia del lanzamiento, también revisaron el video de Ángela y notaron que la imagen de entrada es muy parecida al sencillo "Con otra" de Cazzu que tiene más de cuatro meses en todas las plataformas.

¿Cuál es el parecido entre el video de Ángela Aguilar con el de Cazzu?

La primera imagen del tema "Con otra" muestra un estéreo de los 90, al cual le dan play y empiezan a escucharse algunas notas del sencillo.

En el caso del video del video de Ángela, "Miénteme bonito", este inicia enseñando cómo prenden un magnetofón de la década de los 40 -una especie reproductor de música de cinta- en la que se escucha algunas notas de la canción.

Los detractores de Ángela usaron tanto la fecha del lanzamiento de su nueva canción y la similitud en la entrada del video para criticarla en redes sociales.

Cabe recordar que los últimos videos de Cazzu han estado en el ojo del huracán luego de que sus seguidores aseguraran que estaban llenos de indirectas para Ángela y Nodal.

Justo en la canción "Con otra", con el que están criticando recientemente a Ángela, los seguidores de la argentina destacaron que esa canción era para la Aguilar.

" Lo que robado se va, lo que robado viene. Tú papá y mamá debieron enseñártelo ".

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha refirmado las teorías que sus seguidores o detractores han subido a redes.