Cazzu volvió a ser tendencia en redes sociales luego de haber respondido a los cuestionamientos de la prensa argentina acerca de su ex Christian Nodal, a casi un año de la boda de éste con Ángela Aguilar.

El incómodo momento ocurrió durante una breve entrevista que le dio al programa Puro Show. El reportero le preguntó si ya había superado la infidelidad de Nodal y la polémica que se desató, a lo que ella, evidentemente molesta, pero en tono de burla, le contestó que hace preguntas “de mierda”.

"Se superpusieron las relaciones, Christian con Ángela (...) que te fue infiel... tu fandom odia a Christian. ¿Se superó eso, está todo bien con el ex?”, cuestionó el reportero.

“¡Qué pregunta de mierda!”, contestó Cazzu para luego cuestionarle de regreso si no tiene mejores cosas que preguntar.

En la entrevista, La Jefa del trap dijo contundente que ya había dicho lo que tenía que decir en torno a su ex: “Creo que ya dije todo lo que había que decir de esa situación (...) no me parece que haya algo que agregar”, dijo.

Las breves declaraciones de Cazzu ocurren previo al primer aniversario de la boda entre Nodal y Ángela Aguilar, que tuvo lugar en la Hacienda San Gabriel de Morelos, el 24 de julio de 2024.

En medio de la incipiente polémica que protagonizaban el año pasado por su relación y supuesta infidelidad de Nodal a Cazzu, la pareja se casó en una ceremonia por el civil sólo con los familiares directos de cada uno; hace poco se rumoró que ambos cantantes están preparando su boda por la iglesia.

Según se ha dicho, Nodal y Ángela llegarían al altar hacia finales de este año, cuando ambos terminen sus compromisos laborales. Hasta el momento esta información que trasciende en redes sociales no ha sido confirmada por ninguno de los dos.

Cazzu se olvida de Nodal y triunfa con su tour y álbum ‘Latinaje’

En TikTok y X se habla del éxito que está teniendo Cazzu con la venta de los conciertos de la gira Latinaje por Latinoamérica, especialmente en México, donde sus fechas en la CDMX ya se agotaron y está a punto de hacer sold out en Monterrey, Puebla y Mérida.

Los usuarios se han encargado de hacer comparaciones entre la argentina y la hija de Pepe Aguilar y sus respectivas giras musicales, resaltando que Cazzu se “merece” el éxito y lo “bonito que le está pasando” luego de sufrir “por culpa” de su ex Nodal y Ángela, mientras que la nieta de Flor Silvestre sólo está viendo los frutos “del daño que ha hecho”.

Estos comentarios se han hecho en torno a las bajas ventas de la gira Libre Corazón de Aguilar por Estados Unidos; y es que, según la venta en línea en Ticketmaster, los boletos de Ángela no se han vendido en ningúno de los 17 lugares en los que se presentará a pesar de haber anunciado que ayudará a los migrantes con 1 dólar por cada boleto vendido.