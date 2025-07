A pesar de los esfuerzos que están haciendo los asesores del rey Carlos II y el príncipe Harry para pactar una reconciliación entre ambas partes, se afirma que sin la autorización y apoyo de William, su hermano jamás será perdonado.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia real, las “reuniones de la paz”, llevadas a cabo en Londres, no significan nada sin la aprobación del príncipe William, quien es el heredero al trono británico tras la muerte de Carlos III.

“Esta cumbre significa muy poco sin el príncipe William en la mesa. Puedes arreglar las cosas con tu padre, pero hasta que los hermanos hablen, nada cambiará realmente”, cita el experto Rob Shuter del medio Substack.

El insider señaló al medio que la reunión pasada entre ambas partes fue meramente “publicidad”, ya que los que deben solucionar sus diferencias son Harry y William para que la familia real lo perdone y pueda regresar a la institución junto a Meghan Markle y sus hijos Lilibet y Archie.

William no quiere de regreso a Harry ni a Meghan: "los odia"

Recientemente, se informó que el príncipe William planea quitarle los títulos reales a su hermano en cuanto se convierta en rey como represalia a lo que Harry ha hecho y dicho contra la familia real desde su salida de la institución británica en 2020 para seguir una nueva vida junto a Meghan en Estados Unidos.

De acuerdo con revelaciones hechas al Daily Beast por parte de una fuente cercana al trono británico, William retirará el título de HRH o Su Alteza Real a la pareja porque no la soporta y quiere mantenerla lo más lejos de la familia, a quien traicionó cuando renunciaron como miembros activos.

Según el insider, William se siente traicionado y cree que es su deber quitarle a la pareja el importante estatus real con el que se presentan ante el mundo a pesar de haber renunciado como miembros activos de la corona británica hace casi cinco años.

“Carlos podría estar feliz de soportar esto, pero William no. Odia y desprecia a Harry y Meghan con cada hueso de su cuerpo; cree que ha traicionado todo lo que representa a la familia y la idea de que estén usando su estatus real como tarjeta de presentación lo enfurece”, contó la fuente.

Ante los informes de las “reuniones de la paz”, se ha comentado que Harry realmente no quiere una reconciliación con su padre ni con su hermano, sino que busca regresar a la institución desesperadamente porque su economía no va bien y sus negocios en California no han tenido éxito.

De acuerdo con la experta Sarah Vine, Harry necesita recuperar su “realeza” para seguir siendo relevante: “Es un recurso rico que ha extraído sin piedad, pero sin contacto con la fuente, el pozo está empezando a secarse. El príncipe Harry necesita recuperar su realeza”, señaló la experta.

“Todos y cada uno de los proyectos que ha emprendido se han basado en sus títulos y eso se debe a que el único valor real que tiene es el de miembro de la familia real británica”, agregó.