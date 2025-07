En medio de la polémica que protagoniza junto a su esposa Meghan Markle por sus declaraciones en contra de la familia real británica, Harry está decidido a volver a ocupar su papel como príncipe y miembro activo de la institución.

De acuerdo con los informes, el hijo menor de Carlos y Diana tiene un plan para volver a ser un royal luego de cinco años de su renuncia y mudanza a Estados Unidos para formar su propia familia junto a Markle y crear una carrera empresarial.

Una experta real contó que el príncipe quiere reconciliarse con su familia y regresar al Reino Unido, pero detrás de sus planes hay una motivación económica.

Según dice la periodista y escritora Sarah Vine, la vida de Harry en Estados Unidos no ha resultado como lo planeó ya que sus negocios no han tenido éxito y no ha generado la fortuna que esperaba junto a Meghan a pesar de que se ha aprovechado de su origen y título real para llevar a cabo sus proyectos.

“Es un recurso rico que ha extraído sin piedad, pero sin contacto con la fuente, el pozo está empezando a secarse. El príncipe Harry necesita recuperar su realeza”, señaló la experta.

“Todos y cada uno de los proyectos que ha emprendido se han basado en sus títulos y eso se debe a que el único valor real que tiene es el de miembro de la familia real británica”, agregó.

Vine calificó al duque de Sussex como una persona “volátil” y “un niño egoísta” del que la familia real no se fía por las múltiples polémicas que él mismo ha generado, incluso desde que se casó con Meghan, y que ha puesto en vilo la reputación de cada miembro.

Harry y Carlos III, ¿rumbo a la reconciliación?

Estos informes surgen después de que se confirmara que los respectivos equipos de comunicación de Harry y del rey Carlos III se reunieron para trazar un plan de acercamiento y reconciliación tras cinco años de rencillas.

Según informó el Mail on Sunday, los asesores de Carlos III y del duque de Sussex se reunieron en Londres de forma secreta para llegar a un acuerdo de paz en medio de la interminable disputa entre los duques y la familia real británica.

“Hay un largo camino por delante, pero ahora está abierto un canal de comunicación por primera vez en años”, reveló una fuente al medio de comunicación.

El insider apuntó que esta reunión marca los primeros pasos para la reconciliación entre la corona y el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quien también se ha involucrado en la polémica por acusar a un miembro de la familia de racismo y exponer los conflictos dentro de la institución.

La reunión fue sólo “el primer paso hacia la reconciliación entre Harry y su padre (...) es un paso en la dirección correcta”, apuntó al medio.

Al parecer el duque está de acuerdo en que se lleven a cabo este tipo de encuentros y aprueba cada esfuerzo que se haga para que pueda volver al reino, aún cuando su hermano William no lo quiera de regreso y lo “odie” como se ha informado anteriormente.

“Todos quieren seguir adelante. Por fin llegó el momento adecuado para que ambas partes dialoguen”, añadió la fuente.