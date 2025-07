La empresaria Kylie Jenner está viviendo un “eterno” verano de vacaciones por Europa, pues ahora se encuentra vacacionando en Grecia.

A través de Instagram, la también influencer publicó una serie de fotografías para presumir un espectacular bikini amarillo. Por el estampado, sería de Chanel.

En la sesión fotográfica, Kylie Jenner tiene todo el cuerpo mojado, pero mantiene su rostro intacto y luce un maquillaje destacado por base, rubor en los pómulos, labial nude y amplias pestañas negras.

También mostró una bolsa rosa de Chanel y un bikini en color nude. Otras fotografías dieron testimonio del paradisíaco destino que es Grecia: Mostró los atardeceres, la increíble playa y sus paseos en yate.

kylie jenner tomando uma ducha pic.twitter.com/sNgol6JPGD — acervo kylie jenner (@acervokyjenner) July 13, 2025

También compartió una foto con su mejor amiga Stassie Karanikolaou en un restaurante en un pintoresco pueblo griego. Khloé Kardashian comentó la publicación de su hermana: “¿Alguna vez volverás a casa?”.

Otros usuarios comentaron cosas como: “Oh, chica, tu vida es muy divertida” y “Qué vida”. Kylie Jenner llegó a Europa poco antes de la celebración de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez y sigue allá.

El viaje de Kylie a Grecia se produce después de presentar su colaboración con Frankie's Bikinis. La nueva colaboración de trajes de baño se llama Cloud Cups de Frankies Bikinis x KHY.

“Siempre me han encantado los bikinis Frankies y estoy muy emocionada de asociarme con ellos para crear esta colección: con siluetas increíblemente favorecedoras en materiales súper suaves, estas son las piezas perfectas para el verano”, dijo Kylie Jenner.

“Hemos incorporado muchos estampados divertidos, desde lunares hasta leopardo, y los estilos son tan cómodos que parece que flotan sobre la piel mientras la levantan y la esculpen. Una de mis piezas favoritas es el top Heavenly Satin: el detalle de encaje es muy dulce y muestra la estética vintage que caracteriza a esta colección”, añadió.

“Diseñar esta colección con Kylie fue algo muy natural, como si dos chicas soñaran con su traje de baño perfecto”, dijo Aiello, fundadora de Frankies Bikinis. “Queríamos que cada pieza levantara, moldeara y esculpiera mientras envolvía el cuerpo con un soporte delicado”.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.