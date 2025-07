Meghan Markle y el príncipe Harry suman otro fracaso profesional: pese a los esfuerzos de la pareja por demostrar su talento, los proyectos que emprenden no tienen éxito. Recientemente se dio a conocer que las series que lanzaron este año se encuentran entre los programas menos vistos de Netflix. Esta situación coloca en una crisis total a los duques de Sussex, quienes buscan desesperadamente ganar más dinero.

Meghan y Harry no logran despegar ni tener una carrera exitosa tras abandonar a la familia real; desde que dejaron de ser parte activa de la realeza británica, los duques de Sussex se han enfrentado a varios obstáculos, los cuales les han impedido tener la popularidad y la fama que esperaban.

Cuando se marcharon de Reino Unido para ser libres en Estados Unidos, tenían confianza de que se volverían más famosos una vez que pisaran la Unión Americana; en su momento, medios internacionales informaron que la duquesa estaba convencida de que todos los proyectos que emprendieran iban a ser exitosos, pues les ayudaba tener un título real y un pasado dentro de una de las monarquías más importantes del mundo.

Sin embargo, las cosas no salieron como los Sussex planeaban y en los últimos años han perdido varios contratos de trabajo porque sus ideas no resultan atractivas. Tal es el caso de lo sucedió con las series de Netflix que Meghan y Harry lanzaron este año: “Polo” y “With Love, Meghan” fueron consideradas entre las menos vistas de la plataforma de streaming.

El medio RadarOnline informó que el programa de estilo de vida de la exactriz de "Suits" no logró ubicarse entre los 300 mejores programas de Netflix, de acuerdo con un informe de mitad de año de la plataforma.

Desde su debut en marzo, 5.3 millones de espectadores vieron la serie de Meghan, en la que comparte recetas de cocina y tips de decoración, los cuales han sido duramente criticados.

En un inicio el programa de la duquesa parecía ser un éxito, ya que se ubicó entre los 10 programas más vistos dentro de las primeras 24 horas, pero la audiencia cayó rápidamente y “With Love, Meghan” terminó en el puesto número 383 en la lista de evaluación de mitad de año. Los programas que superaron la serie de Meghan son "Peaky Blinders" y "Gossip Girl", que dejaron de emitirse en 2022 y 2012, respectivamente.

La serie estilo de vida de la esposa del príncipe Harry se produjo como parte del acuerdo de 100 millones de dólares de los Sussex con Netflix, el cual también incluyó la serie “Polo”, protagonizada por el hijo menor del rey Carlos y la princesa Diana.

“Polo” ocupó el puesto 3,436 entre los 7,000 programas de Netflix disponibles, y atrajo 500,000 transmisiones a nivel mundial. Se dijo que en el equipo de Netflix estaban "decepcionados" con el desempeño de la serie del Harry, mientras que los espectadores calificaron el programa de “aburrido” y “vergonzoso”.