El príncipe Harry está desesperado porque su hermano William lo perdone y la razón es porque el heredero al trono podría dejarlo en el exilio cuando se convierta en rey, lo que significaría que el hijo menor de Carlos III y la princesa Diana no podría regresar a Reino Unido ni tampoco reintegrarse a la familia real, así lo reveló un experto en la realeza británica. fgui

Cuando Meghan y Harry abandonaron sus deberes reales hace más de cinco años, no imaginaron todas las consecuencias que esta acción traería a sus vidas. Desde que ya no forman parte activa de la familia real, los duques de Sussex han enfrentado problemas económicos y de imagen pública. Pese a que han intentado recuperar su popularidad, no lo han conseguido y, al contrario, se han ganado más rechazo por parte del público.

Ante este panorama es que Harry busca desesperadamente volver con su familia y conseguir el perdón, principalmente el de los futuros reyes de Reino Unido: William y Kate Middleton.

Además, medios internacionales reportan que la salud del rey Carlos III no mejora: ante el silencio del Palacio de Buckingham por no compartir información del estado actual del monarca británico, el miedo a que Carlos se encuentre grave aumenta entre los seguidores de la realeza.

Si el príncipe William asciende al trono, lo más probable es que Harry quede al borde del exilio y que sea desterrado de la monarquía británica, así lo aseguró el biógrafo Tom Bower al medio Mirror, quien añadió que cree que Carlos y Harry están lejos de reconciliarse, y es posible que nunca se vuelvan a ver.

“Que se vuelvan a encontrar durante la vida de Carlos depende de cuánto tiempo viva. No podría decir que nunca, porque estoy seguro de que Carlos quiere volver a ver a su hijo, pero mucho depende de cómo se comporte Harry”, dijo.

El experto añadió: “Harry está muy preocupado de que, cuando su padre muera algún día, William lo destierre literalmente y pierda todo estatus en Reino Unido. Se le considerará persona non grata”.

El biógrafo aseguró que el duque de Sussex está "desesperado" por reparar la relación con su padre de 76 años, pero debido a que Carlos continúa recibiendo tratamiento contra el cáncer, es posible que la reconciliación no se dé.

“Harry necesita reunirse con Carlos para demostrar que forma parte de la familia real y consolidar su credibilidad en Reino Unido (…) pero mientras el Palacio no le permita acceder a Carlos, no podrá dar el primer paso. Sospechan que en cuanto vea a Carlos, lo usará para consolidar su credibilidad, porque eso es lo que necesita desesperadamente, y por eso también lo mantienen alejado”, contó Bower.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.

LEE MÁS: Reunión secreta entre asesores de Carlos III y de Harry: ¿El inicio de la reconciliación real?

LEE MÁS: ¿El príncipe Harry regresa a la realeza? Lo acusan de tener intereses económicos