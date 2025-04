En el mundo de la realeza británica, las comparaciones entre Kate Middleton, la Princesa de Gales, y Meghan Markle, la Duquesa de Sussex, siguen dado mucho de qué hablar en los medios y entre el público.

Recientemente, algunos exempleados del palacio han salido a contar su versión de los hechos, asegurando que Kate no solo es la favorita entre la población británica, sino que ha demostrado ser más fuerte y capaz de adaptarse que Markle.

Las polémicas declaraciones salieron a la luz junto al libro 'Yes, Ma'am: The Secret Life Of Royal Servants' de Tom Quinn, en la que la declaración de un exempleado del Palacio de Kensington aseguró que Kate es "en realidad una persona mucho más fuerte que Meghan en muchos aspectos" .

Kate Middleton vs. Meghan Markle

Este exmiembro del personal señaló que Kate "siempre estaba dispuesta a aceptar consejos tanto del personal de menor rango, con quienes se llevaba muy bien, como de los cortesanos, aunque algunos de ellos inicialmente fueron muy arrogantes con ella" .​

La disposición de la Princesa Kate para integrarse y respetar las tradiciones de la familia real ha sido reconocida por varias personas. En contraste, Meghan, según se informa, tuvo dificultades para adaptarse a las estrictas normas y protocolos reales.

Un exintegrante del equipo de comunicaciones del palacio afirmó que "Meghan pensaba que Kate era demasiado ansiosa por complacer, demasiado una chica buena" .

Las diferencias entre Kate y Meghan también se notaron en la forma en que se relacionaban con los demás.

Dicen que Meghan solía ser más directa y cariñosa con la gente, mientras que Kate prefería mantenerse más seria y seguir al pie de la letra las tradiciones reales. Esta forma tan distinta de actuar hizo que muchos vieran a cada una de manera muy diferente en cuanto a su carácter y su capacidad para adaptarse a la vida dentro de la realeza.

Es importante remarcar que las opiniones que relucen en la obra de Tom Quinn, vienen de personas que trabajaron cerca de la Princesa y Duquesa, ayudando a entender un poco mejor cómo cada una llevó su papel dentro de la familia real, lo cual les ha permitido ganarse un lugar importante y respetado dentro de la monarquía británica.