Memo del Bosque, productor de exitosos programas de la televisión mexicana como 100 mexicanos dijeron o Nosotros los guapos, falleció este lunes 7 de abril de 2025 a los 64 años de edad, según se anunció en sus redes sociales.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida”, se lee en un comunicado oficial. “El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”.

Memo del Bosque luchó contra el cáncer desde 2017 cuando fue diagnosticado, desde entonces estuvo acompañado de su familia, amigos y de su esposa Vica Andrade para enfrentar los estragos de la enfermedad, según destacó el productor en el comunicado que dejó hecho.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres mi santo, mi Señor”, face el comunicado.

El productor falleció luego de una larga batalla contra el cáncer que lo mantuvo hospitalizado últimamente en estado delicado.

¿Qué enfermedad tenía Memo del Bosque?

De acuerdo con los informes, Del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2017, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. En 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea.

Por un tiempo, Memo había superado el cáncer, pero recientemente tuvo complicaciones de salud por el regreso del linfoma de Hodgkin. El mes pasado se informó que los pronósticos no estaban a su favor y que las posibilidades de recuperación eran limitadas.

El pasado 7 de marzo, Del Bosque se dirigió a sus seguidores con la siguiente frase: “Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme a todos los que lo necesitan. Dios contigo”.

¿Quién fue Memo del Bosque?

Guillermo del Bosque, fue un famoso y exitoso productor de televisión que marcó a toda una generación con sus programas, principalmente lanzados a través de Televisa, desde los años noventa.

Telehit fue su proyecto más ambicioso, todo un canal de televisión por cable especializada en música y entretenimiento para jóvenes adolescentes que vio la luz por primera vez en 1993.

Otros proyectos relevantes en la carrera Del Bosque fueron El Calabozo, Nosotros los guapos, comedia de situación protagonizada por Ariel Miramontes y Adrián Uribe; así como La Jaula, Todo Incluido, y Perdiendo el Juicio.