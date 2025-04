Tras el escándalo que enfrenta con Imelda Garza Tuñón, Maribel Guardia externó su preocupación por su seguridad y bienestar: en un reciente encuentro con medios de comunicación, la actriz dijo que teme por su vida ya que ha recibido amenazas por parte de gente cercana a su exnuera. “Tengo miedo de que se metan a mi casa", señaló.

Para alejarse de todo, Maribel Guardia viajó Costa Rica para pasar unos días con su familia; a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fue cuestionada sobre cómo se sentía después del enfrentamiento legal que sostiene con la mamá de su nieto y exesposa de su fallecido hijo, Julián Figueroa.

“Yo la verdad no muy bien, he estado con muchas amenazas, temo por mi vida, temo por mi seguridad, de hecho, tenía miedo ahorita que vengo en el aeropuerto que me metan algo en el equipaje. Tengo miedo de que se metan a mi casa”, mencionó.

Agregó: “Tengo miedo de todo… si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto”. Cuando se le cuestionó si abandonaría México para vivir en otro lugar debido a las amenazas que ha recibido, no especificó si lo haría o no.

Asimismo, Maribel Guardia dijo que si habla de manera pública sobre las amenazas que ha recibido es porque quiere que las personas estén enteradas de esta situación:

“Sí quiero que lo sepan, porque si me llega a pasar algo, quiero que sepan que he recibido amenazas”, enfatizó.

¿Qué dijo Imelda Garza sobre las amenazas que ha recibido Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón fue cuestionada sobre las declaraciones de Maribel Guardia en las que aseguró que ha recibido amenazas de gente cercana a ella. En el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, se dieron a conocer los comentario que hizo la viuda de Julián Figueroa con respecto a este tema.

“No, la verdad es que yo nunca la he amenazado. A mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo y yo jamás haría algo así. Le pido una disculpa si alguien más la amenazó y quiero decirles que repruebo completamente ese tipo de comportamientos”, dijo Imelda Tuñón.

Finalizó diciendo que lamenta mucho que Maribel Guardia haya recibido este tipo de amenazas. "Quiero que sepa que no vienen de mi parte y jamás va a venir una amenaza de mi parte hacia ella", indicó.