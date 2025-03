Maribel Guardia se ha mantenido activa en redes sociales después de la polémica que protagonizó junto a su nuera Imelda Tuñón por la custodia de su nieto José Julián y otras cuestiones legales.

La actriz encendió las redes sociales al compartir dos fotografías en las que se muestra más bella y joven que nunca con un look fresco y elegante que ayudó a destacar su silueta de impacto.

La actriz y bailarina, de 65 años, usó su Instagram para compartir un carrete de fotografías en las que modeló un vestido amarillo brillante, con dalfa en corte lápiz, escote pronunciado y mangas abullonas con olanes, ideal para lucir durante la temporada de primavera.

Sumó glamour con un par de zapatillas de tacón alto en color plata con brillos, pendientes de oro circulares y brazaletes a juego.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, blush, un cat eye negro y sombras ahumadas; su cabello se lució peinado en una cola de caballo alta con mechones lacios y flequillo degrafilado.

“¡Bienvenida la primavera! Que llene de luz, colores y bendiciones nuestras vidas. Arcoíris de besos y abrazos”, escribió la celebridad en el pie de foto.

Su actividad en redes sociales ocurre después de la larga disputa legal que ha estado enfrentando con su nuera Imelda Tuñón por la custodia de su nieto José Julián desde hace un par de meses.

De acuerdo con una entrevista que dio Tuñón en el programa Venga la Alegría, hace poco habló con Maribel para aclarar algunas cuestiones de la situación legal que enfrentan y del bienestar del pequeño niño de siete años de edad.

“Fue hace aproximadamente una semana y media y pues todo alrededor de José Julián, preocupaciones de ella en torno al dentista y oftalmólogo y punto, se acabó. Cosas de su cuidado, citas que quedaron pendientes para que las retomara yo”, detalló.

A inicios de año, Maribel Guardia obtuvo la custodia del pequeño por un mes en lo que se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes para determinar si Tuñón era apta para tener al menor.

Durante el proceso se reveló que Imelda consumía sustancias ilegales cuando vivía con Guardia en su casa, incluso se supo que uno de sus dealers fue detenido.

Más allá de los problemas legales, Maribel Guardia está a punto de conmemorar dos años del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

En una publicación de Instagram, la actriz recordó a su único hijo con una fotografía abrazando al pequeño José Julián y con un mensaje en el que expresó lo mucho que lo extraña y que le sigue doliendo su muerte.

“Papito hoy 9 de Marzo cumples un año y 11 meses que emprendiste el viaje al plano de la luz. Ay Julián como te extraño carajo. Cómo le explico a mi corazón este vacío, este dolor. Trato de engañarlo para poder continuar, pero en este día siempre recojo pedazos de mi corazón tirados por donde camino, y me cuesta recogerlos, ven y ayúdame tú a encontrarlos. Nunca dejarás de dolerme hasta los huesos. Te amo hijo, no me abandones nunca”, escribió Maribel.