Christian Nodal estrenó nueva canción y sorprendió a sus fans con un tema que a los pocos minutos se colocó entre los más escuchados: “El Amigo” es el sencillo que dio a conocer el esposo de Ángela Aguilar, con el que ya ha causado controversia, pues la letra, según sus seguidores, estaría dirigida a una de sus exparejas: Belinda. De acuerdo con sus fans, dicha canción es para ella por todas las frases que la conforman. “Se veía mejor conmigo”, dice el nuevo tema de Nodal.

Sólo un día después de que Cazzu lanzara su exitosa canción “Con otra”, Christian Nodal hizo lo mismo, ya que compartió, en todas sus plataformas, el tema “El Amigo”, el cual rápidamente se colocó entre los favoritos del público y de sus fanáticos.

Aunque muchos esperaban que la canción “El Amigo” fuera una respuesta para Cazzu luego de que la argentina encendiera las redes con su último sencillo, el cual señalaron podría estar dedicado a Ángela Aguilar, la realidad es que la canción del cantante trata un tema totalmente diferente.

Aunque sus seguidores no tardaron en relacionarlo con otra de sus relaciones pasadas que también fue muy polémica y que hasta la fecha sigue siendo tema de conversación: su noviazgo con Belinda, con quien estuvo a punto de casarse.

Recordemos que Nodal y Belinda se conocieron en 2020, cuando ambos participaron como jueces en el programa La Voz México; poco tiempo después, en agosto de ese año, comenzaron su relación. Posteriormente, en mayo de 2021 el intérprete de “Adiós, Amor” le propuso matrimonio a la cantante con un lujoso anillo valuado en alrededor de 3 millones de dólares.

Sin embargo, unos meses más tarde, para febrero de 2022, Christian Nodal confirmó que su romance con Belinda había terminado, sin que hasta ahora se conozcan muchos detalles de lo que realmente pasó entre ellos.

Por la forma en la que terminó este romance es que sus fans, tanto los de la estrella del pop como los del cantante de regional mexicano, consideran que “El Amigo” podría tratarse de una indirecta hacia la famosa.

La canción dice varias frases, tales como “de cora me alegra, que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y está mucho mejor, se te nota y me cuentan”, "Y la verdad, juntos no se ven tan mal, pero se veía mejor conmigo" o “hablar de eso no me gusta, yo de ese tema no opino”.

De acuerdo con fans de Nodal, también el cantante habría dejado entrever que Belinda no se compromete con sus parejas con la siguiente frase: “Él la trata como una reina, pero ella lo trata como un amigo”.

En este sentido, otra de las frases de la canción “El Amigo” que generó polémica fue “ni aunque ahorre ni aunque rece, ni aunque es mucho lo que ofrece, ella con él no envejece”, ya que consideran que Nodal se estaría refiriendo a Belinda y las diversas parejas que ha tenido en su vida.