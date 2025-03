Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, paralizó Instagram al lucirse ataviada con un diminuto bikini azul en la piscina.

La estrella presumió su abdomen plano y piernas torneadas mientras disfrutaba del sol. Aumentó el glamour con lentes de sol y dejó suelta su cabellera castaña. Más tarde se puso una camiseta y posó al borde de la alberca.

Antonela también se tomó fotografías con sus hijos y, por supuesto, captó con la cámara a su esposo, delantero del Inter de Miami.

La familia disfruta del clima cálido de Miami luego de festejar el cumpleaños de su hijo Ciro. A través de Instagram, la argentina compartió algunas fotos del festejo con temática del Rey León.

Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Antonela estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo, de 37 años de edad, ya tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.

En noviembre pasado, el futbolista Lionel Messi sorprendió a todos al hablar sobre su posible participación en el Mundial de 2026.

Al recibir el premio Leyenda de América, de Marca, Messi expresó que su felicidad es más importante que jugar en el próximo Mundial. "Soy feliz cuando hago lo que me gusta. Valoro eso más que llegar al torneo de 2026", comentó a ESPN. "No me he fijado como meta llegar al Mundial, prefiero vivir el día a día y estar bien".

Sobre su participación en el torneo dentro de dos años, añadió: "Ya veremos. No me gusta apresurar el tiempo ni mirar demasiado hacia adelante. Intento disfrutar cada día. Espero seguir jugando a este nivel para sentirme bien y ser feliz".

Messi fue clave para que Argentina ganara la Copa del Mundo de 2022, la primera desde 1986.