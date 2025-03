La modelo Kendall Jenner protagonizó una de sus sesiones de fotos más atrevidas al lucirse ataviada con un diminuto bikini color bronce en la piscina.

Pero la estrella sorprendió a sus seguidores al quitarse el traje de baño a media sesión fotográfica. En las imágenes, luce su figura casi irreal y presume la perfección de su piel y cabello.

Sus estilistas la maquillaron con tonos de apariencia natural y llevó joyería dorada que resaltó aún más su glamour.

Las fotografías salen a la luz justo con el estreno del episodio 20 de The Kardashians, donde Kendall y Kylie Jenner fueron cuestionadas sobre si les gustaría un spin-off sólo de sus vidas.

“Sería divertido”, dijo Kylie. El productor sugirió que podría seguir “las aventuras de Kylie y Kendall”. La mayor de ellas también dijo estar de acuerdo.

Se les preguntó sobre sus diferencias, a lo que Kylie Jenner respondió que es más libre, quiere empezar de nuevo y admitió que es más tranquila y despreocupada que Kendall.

Kendall Jenner stuns in new pics pic.twitter.com/smm1PGQty3 — CineScoop (@Cinescoop7) March 20, 2025

Kendall sugirió que Kylie era “más guapa, más hermosa y con mejor cuerpo”. También dijo que era más disciplinada que su hermana menor.

Kendall Jenner, una de las modelos más destacadas en la industria, ha compartido que el modelaje puede ser una profesión “muy solitaria”.

En entrevista con el podcast Anything Goes de Emma Chamberlain dijo: “No voy a sentarme aquí y decir que he tenido el viaje más difícil. Creo que he sido extremadamente afortunada. Pero también he tenido que afrontar mis propios desafíos, ya sea estar sobrecargada de trabajo o no conseguir un trabajo que realmente me hubiera encantado”.

La top model cuenta que su batalla contra la ansiedad la hacía llorar hasta quedarse dormida. “Me siento muy sola. He tenido noches muy oscuras en las que he estado en ciudades al azar y he llorado histéricamente hasta quedarme dormida porque no he estado en casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo”, contó.

En una entrevista para Vogue, Kendall Jenner se sinceró al admitir que padece ansiedad. Dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y dice que no ve por qué no tendría que ser honesta al respecto.

“En mi carrera ahora mismo me siento muy estable, con muchas esperanzas. Pero he tenido dos meses difíciles. No he sido yo misma y mis amigos lo ven. Estoy más triste que de costumbre. Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”.

La modelo dice que cuando se ha sentido bien, lo ha expresado, pero que ahora mismo se siente más ansiosa. Procura levantarse todas las mañanas y trabajar en sus proyectos, pero no siempre es posible.