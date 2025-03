Emily Ratajkowski rompió el internet luego de que se publicara un video suyo luciendo pequeñas prendas lenceras negras con las que hizo alarde de su impresionante silueta.

La supermodelo apareció en la reciente campaña publicitaria de Intimissimi, una marca italiana que colabora con modelos de alto perfil para promover sus colecciones de lencería.

Posó frente a la cámara ataviada con un sostén push up de encaje con finos tirantes satinados, a juego con un bikini de corte bajo que dejó a la vista su trabajado derrierè; la celebridad se encargó de posar desde sus mejores ángulos para lucir su figura marcada y belleza natural.

Llevó su cabello peinado con raya en medio, flequillo de cortina y mechones lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales poco después de ser publicadas en Instagram, atrayendo la atención de sus millones de fanáticos que quedaron embelesados con la celebridad .

El lanzamiento de la campaña publicitaria ocurre después de que Emily disfrutara de unas idílicas vacaciones por las playas de Brasil. En sus redes sociales, la modelo se dejó ver presenciando las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro.

En las imágenes se dejó ver luciendo diminutos bikinis con los colores de la madera brasileña, además de conjuntos de ropa festiva, incluido un bralette recortado por el escote a juego con una falda abierta en color verde metálico y dorado.

“¡Muchas gracias por invitarme! ¡El Carnaval de Brasil es increíble y muy especial!”, escribió en una de las publicaciones que hizo sobre su viaje. En las múltiples fotos que compartió, Emily se dejó ver acompañada de sus mejores amigos.

En los últimos meses, la modelo había permanecido con un perfil bajo dentro del espectáculo estadounidense; habían sido pocas las ocasiones que se dejó ver en público y con actividad en sus redes sociales, mismas que sólo había utilizado para compartir campañas publicitarias.

Recientemente lanzó una colección de blazers y otras prendas femeninas con la marca Marella; también estuvo ocupada colaborando con Marc Jacobs y la marca de lencería italiana Intimissimi.

Más allá de su carrera profesional, la autora y diseñadora de modas se ha mantenido ocupada con la crianza de su hijo Sylvester. En una entrevista que le dio al podcast Modern Love del New York Times, la celebridad dijo con respecto a su papel como mamá: “Cuido de muchas cosas en mi vida”.

Y añadió: “Yo me ocupo de mi hijo, me ocupo de mi casa, me ocupo de mi horario, de su horario, de mi carrera. La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”.

Señaló que desea tener una relación, pero no está enfocada en buscar un prospecto: “A menudo pienso en lo mucho que quiero que me cuiden y lo experimento con mis amistades femeninas de diferentes maneras. Tengo amigas maravillosas que saben cuándo cuidarme y cómo hacerlo”.