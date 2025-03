Los días de sol han llegado y la modelo Bella Hadid lo sabe. La estrella deslumbró en su cuenta de Instagram al posar en bikini para promocionar su perfume Orebella.

Se lució ante la cámara ataviada con un diminuto bikini azul marino con puntos blancos que dejó a la vista su abdomen plano y brazos torneados.

En las fotos, Bella Hadid está recostada en la arena y muestra una sonrisa deslumbrante. También muestra el diseño de su perfume y se divierte con algunos amigos jugando en el mar.

Los perfumes de Bella Hadid prometen ser también fragancias hidratantes sin alcohol con ingredientes que nutren la piel y aceites esenciales estimulantes. Están a la venta a través de Ulta Beauty desde los $35 dólares.

Bella Hadid parece atravesar por un buen momento luego de revelar que sufrió depresión hace unos años. “Gracias a todos por su amor y amables palabras; significa el mundo para mi. No puedo agradecer lo suficiente a mi equipo en Orebella, a mi familia, amigos y seres queridos por el apoyo, el tiempo, la pasión y el amor que pusieron en mí”.

“Orebella es un sueño hecho realidad, parece irreal pensar que esto es realidad. Gracias a todos los involucrados. No podría haber hecho esto sin ustedes”, escribió.

Recientemente, Bella Hadid regresó a las pasarelas en el show de Saint Laurent para presentar la colección de Otoño-Invierno. Modeló algunos conjuntos de encaje azul, completamente traslúcidos.

También pasa por un buen momento a nivel personal. Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional de 35 años reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue ue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

“Saber que ella es un ser humano tan simple [y] que las cosas materiales no son importantes, o lo más importante. Esa quinta rueda siempre se ha sentido pequeña y luego llegas con alguien con quien disfrutas pasar el tiempo. Pasó de ser una quinta rueda a una maldita mansión”, dijo.

Adán agregó que Bella Hadid se ha despertado a las 2:30 am únicamente para llevarle su desayuno a todas las competencias. Asegura que la modelo es positiva y cálida, además de que lo ayuda con los caballos.

“Hombre, no puedo expresarte lo feliz que estoy. No puedo expresarte lo afortunado que soy. Es una de las personas más amables, tiernas y de mayor corazón que he conocido. No sabía que Dios las había creado así. Merece lo mejor”, añadió el enamorado cowboy.

Bella Hadid recientemente compró su propia casa en Fort Worth, Texas, para estar más cerca de su novio.