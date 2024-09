La supermodelo Bella Hadid se robó todas las miradas al ser captada por paparazzis en una cita nocturna en la ciudad de Nueva York.

Fue fotografiada tomada de la mano de su novio Adán Banuelos, jinete con raíces mexicanas y toda una estrella del rodeo en Texas.

Bella Hadid, de 27 años, deslumbró con su belleza y un atuendo vaquero de impacto, compuesto por un ajustado top en color amarillo –con flecos en el escote– y un pantalón de cuero de tiro bajo que estilizó sus caderas. Completó el look con un sombrero en color café y cinturón de hebilla ancha.

Resaltó la belleza de su rostro con maquillaje y abundante gloss. Dejó suelta y ligeramente ondulada su cabellera y puso el toque final con una gargantilla de dije plateado en forma de herradura.

Adán Banuelos, de 35 años, se lució con jeans, camisa negra y cinturón de hebilla.

Bella Hadid, Adan Banuelos. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

La pareja se reunió con algunos amigos en Zero Bond, un club exclusivo para miembros situado en la esquina de Broadway y Bond Street en el barrio NoHo de la Gran Manzana.

Más tarde, Bella Hadid compartió algunas imágenes del espectáculo de rodeo que ambos dieron en Nueva York. Se les ve más felices que nunca.

¿Quién es el novio mexicano de Bella Hadid?

El tabloide Daily Mail dice que Adán Banuelos es una estrella de rodeo y campeón ecuestre de gran éxito que, casualmente, es miembro del Salón de la Fama de Jinetes de la Asociación Nacional de Caballos de Corte.

“La pareja comenzó a generar rumores de citas cuando TMZ los vio besándose y tomados de la mano en Fort Worth, Texas, en octubre de 2023. Desde entonces, Hadid se mudó a Fort Worth, al menos a tiempo parcial, para estar más cerca de su hombre, según el Austin American-Statesman”, señalan.

Su novio Adán Banuelos habló abiertamente sobre su romance durante una entrevista en el podcast Along for The Ride.

El jinete profesional de 35 años reveló que ella se mudó “felizmente” a su remolque de quinta rueda y asegura que fue ue genial porque realmente quería que eso fuera parte de su relación.

“Saber que ella es un ser humano tan simple [y] que las cosas materiales no son importantes, o lo más importante. Esa quinta rueda siempre se ha sentido pequeña y luego llegas con alguien con quien disfrutas pasar el tiempo. Pasó de ser una quinta rueda a una maldita mansión”, dijo.

Adán agregó que Bella Hadid se ha despertado a las 2:30 am únicamente para llevarle su desayuno a todas las competencias. Asegura que la modelo es positiva y cálida, además de que lo ayuda con los caballos.

“Hombre, no puedo expresarte lo feliz que estoy. No puedo expresarte lo afortunado que soy. Es una de las personas más amables, tiernas y de mayor corazón que he conocido. No sabía que Dios las había creado así. Merece lo mejor”, añadió el enamorado cowboy.

Bella Hadid recientemente compró su propia casa en Fort Worth, Texas, para estar más cerca de su novio.

La estrella de las pasarelas habló sobre su vida en Texas con la revista Allure y declaró que se la pasa genial. “Por primera vez, no estoy fingiendo. Si no me siento bien, no voy. Si no me siento bien, me tomo un tiempo para mí. Y nunca antes había tenido la oportunidad de hacer o decir eso”.