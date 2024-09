A casi 4 meses de su polémico rompimiento, Christian Nodal y Cazzu se reencontraron para celebrar el primer cumpleaños de su hija Inti. Fue la cantante argentina quien compartió una serie de imágenes y un video del evento, en el que estuvo presente su expareja y padre de la pequeña. Eso sí, Ángela Aguilar no estuvo invitada, aunque ahora sea esposa de Nodal y muchos la consideren la “madrastra” de Inti.

Christian Nodal regresó con Cazzu luego de varios meses de distanciamiento, tras terminar de una forma inesperada y sorpresiva que impactó a sus fanáticos y al medio del espectáculo. La expareja decidió dejar de lado sus diferencias y toda la controversia para unirse una vez más y hacer feliz a su hija Inti, quien celebró su cumpleaños número 1.

Cazzu compartió en sus redes sociales imágenes y videos de la fiesta de Inti, quien nació el 14 de septiembre de 2023. En la celebración estuvieron presentes amigos y familiares. Una vez que se dieron a conocer las fotos, los internautas se preguntaron si Christian Nodal habría asistido a la reunión.

Aunque en un primer momento se pensó que no, el video que publicó Cazzu en su cuenta e Instagram revela que Christian Nodal sí fue al cumpleaños de su hija Inti, pues en el clip se observa a la pequeña siendo cargada por un hombre, que tiene las manos tatuadas como las del esposo de Ángela Aguilar.

Cazzu fue muy precavida y no quiso grabar la cara de Nodal, así que la cortó del video y lo subió, de modo que no se viera que estuvo ahí. Pero por los tatuajes que se observan se intuye que el intérprete de “Adiós Amor” sí viajó hasta Argentina para estar con su hija.

“Ella no necesita más que el amor verdadero de mami”, “Tal vez no le tocó un buen papá, si así se le puede llamar, pero le tocó una súper hiper mega genial mamá”, “Qué bonitas se ven no necesitan a nadie más”, “Que definitivamente ser papá es fácil, que uno de mujer sale adelante con dolor, depresión, traición, pero siempre puede” y “Pero qué papá puede dejar a esa niña tan hermosa”, fueron algunas de las reacciones al video que circula en redes en el que se ve a Nodal y Cazzu celebrando juntos el primer año de vida de Inti.

Una vez más, las criticas le llovieron a Christian Nodal porque hasta ahora no ha felicitado a su hija en redes sociales, ni presumió la gran fiesta que tuvo Inti para celebrar su primer cumpleaños. Usuarios de redes señalaron que el cantante de regional mexicano prefiere “presumir” las fotos de su matrimonio con Ángela Aguilar, que compartir imágenes de su pequeña.

Los internautas nuevamente afirmaron que Christian Nodal sería un “mal padre” porque no está presente ni demuestra el amor que siente hacia su hija como lo hace con Ángela Aguilar.

¿Ángela Aguilar conoce a Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal?

Cuando Cazzu estaba embarazada, Ángela Aguilar afirmó haber felicitado a la argentina, por lo que se sospechaba que tenían una buena relación; incluso, hay fotos de ellas conviviendo cuando Cazzu ya estaba en avanzado estado de gestación. Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado si la esposa de Christian Nodal ya conoce a Inti, ni se sabe si Cazzu estaría de acuerdo con que la joven conviva con su hija. Lo que es cierto, es que muy pronto Ángela Aguilar e Inti podrían pasar tiempo juntas pues Nodal ha dicho que es un padre presente.