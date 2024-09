Sin importar lo que hagan, Ángela Aguilar y Christian Nodal siempre van a ser el objeto de las críticas y las burlas de los internautas como recientemente lo fueron por un video que se viraliza en redes sociales.

Y es que la pareja del momento se convirtió en el tema de conversación, de nueva cuenta, en internet por un clip que Ángela subió a su TikTok, en el que aparece con su esposo bailando sensualmente con la canción Abrázame de ella con Felipe Botello.

El video, comienza con Aguilar siendo abrazada por Nodal por la cintura desde atrás mientras ambos muestran una amplia sonrisa, inmediatamente comienzan a mecerse como un baile lento y sensual.

Antes de que termine el video, Nodal la toma por la cara mientras le canta al oído e intenta morderla en el rostro y finalmente la besa.

La pareja del momento no tardó en convertirse en el tema de conversación entre los usuarios de la red social que los criticaron por “fingir” en el video y que sus muestras de cariño son “planeadas” por Ángela.

Las críticas no quedaron sólo en el “cringe” que dieron en las imágenes a ojos de los usuarios, sino que se burlaron de ambos por “verse iguales”, “traer el mismo corte de cabello” y por “parecer gemelos”. “¿Quién es Nodal y quién es Ángela? Me confunden”, dijo un usuario en Instagram.

Asimismo, Ángela fue el principal objeto de burla debido a que los usuarios le dijeron que se veía “plana” y le preguntaron dónde había dejado las “esponjas que la hacen ver más nalgona”.

“Se le ve raro el pantalón de la parte de adelante cuando se medio agacha. ¿Será que si se pone algo para verse nalona?” preguntó una internauta, “¿Y dónde quedaron sus pompis grandes? ¿Sus petacas?”, “¿Tus nalgas se quedaron en el otro pantalón?”, cuestionaron otros.

Si bien hubo decenas de comentarios negativos, los fans de la pareja los defendieron y pidieron que no se metan con el cuerpo de Ángela ni cómo se ve ya que “no tienen derecho” de meterse con “los cuerpos de los demás”, ni “opinar sobre cuerpos que no son los suyos”.

La hija menor de Pepe Aguilar compartió su romántico video con su esposo poco después de que se comentara que ella no fue invitada al bautizo del sobrino de Nodal en España debido a que “no la soporta” su cuñada Amely.

En las fotos y videos que compartió la hermana de Christian Nodal no aparece y sólo se se ve al cantante de Botella Tras Botella y No Somos Ni Seremos apadrinando al pequeño niño mientras lo bautizan en la pila.

Si bien no se sabe oficialmente si fue invitada, los usuarios de redes sociales afirmaron que Amely no la quiere y prefiere estar lejos de ella. Los rumores sobre supuesta hostilidad entre ellas se reflejó en la boda de Christian y Ángela a la que Amely prefirió no ir.

Se dice que Amely no aprueba el matrimonio de su hermano con la hija de Pepe Aguilar como aprobaba la relación que sostuvo con Cazzu, su exnovia y madre de Inti, la hija que comparten.