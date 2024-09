La actriz Eiza González fue captada por paparazzis mientras disfrutaba de un desayuno en West Hollywood, California, con una de sus amigas.

Fue fotografiada con una nueva cabellera pelirroja que recogió en una coleta baja. Lució cómoda con un top amarillo con estilo braless y jeans que acentuaron su diminuta cintura. Usó zapatos cafés. Aumentó el glamour con una bolsa negra y lentes de sol.

Eiza Gonzalez/Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Las fotos de Eiza González salen a la luz luego de que se diera a conocer la fecha de estreno de La Máquina, la nueva serie que protagoniza junto a Diego Luna y Gael García Bernal.

La serie se estrena el 9 de octubre y es una producción de Hulu. En Latinoamérica llegará a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Aborda la historia de un boxeador de edad avanzada que ve su última oportunidad de ganar un título, pero para llegar a la noche de la pelea, debe enfrentarse a una misteriosa fuerza del inframundo.

Además, Eiza González está feliz luego de que 3 Body Problem, serie en la que participa, recibiera 6 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor serie de Drama. “¡Santo cielo! ¡Felicitaciones a cada una de las personas en nuestra familia 3bodyproblem!”, escribió en sus redes sociales.

La estrella mexicana destacó que todos los involucrados en el proyecto trabajaron incansablemente para brindar entretenimiento de calidad a sus audiencias. “Es un esfuerzo colectivo y estamos increíblemente agradecidos por este reconocimiento. Pero lo más importante es dar las gracias a todos los que nos vieron y nos apoyaron”, agregó.

La actriz mexicana también participa en "Mr. y Sra. Smith”, el nuevo programa de Prime TV inspirado en la película que antes protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie.

Eiza González asegura que ha puesto mucho empeño en estos proyectos.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.