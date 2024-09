Salma Hayek se dejó ver mejor que nunca, después de haber cumplido 58 años, en una publicación hecha en sus redes sociales.

La celebridad se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un video de sí misma luciendo un impresionante look de lujo de Gucci, que ayudó a resaltar su belleza eternamente joven y trabajada silueta.

Vistió un maxivestido Gucci hecho con tela satinada azul, diseñado con una falta en core A, mangas extra largas, escote discreto y ajuste en la cintura.

Combinó el atuendo con un par de zapatillas negras de plataforma, joyería de diamantes, incluidos pendientes de gota y su anillo de bodas.

Hizo alarde de la belleza joven que conserva a los 58 años con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosa baby, sombras ahumadas y blush rosado sobre los pómulos.

Su cabello se lució peinado con raya en medio y mechones ondulados sumando elegancia y frescura al conjunto.

La estrella de Frida compartió el video previo a su asistencia a una de las galas del Festival Internacional de Cine de Toronto junto a su esposo, el multimillonario François-Henri Pinault, quien también aparece en el video hacia el final.

Salma asistió al festival para presentar su nueva película Without Blood, un drama bélico en el que actúa junto a Angelina Jolie, que también es la productora, y su compatriota Demián Bichir.

La mexicana interpreta el papel de Nina, una mujer que vive la tragedia de la guerra y emprende la búsqueda de la curación.

En una entrevista que le dio a Entertainment Weekly, Hayek dijo: “No quería hacer la película. No quería ser Nina”.

“No quería ir a los lugares en los que ella ha estado, emocionalmente. Así que le dije a Angie: ‘No quiero interpretar a esta mujer. No quiero hacerlo. Es demasiado doloroso. Me ha llevado tantos años llegar a un punto en mi vida en el que soy realmente feliz. No quiero sufrir durante semanas y semanas’”.

Según contó, Angelina tuvo largas conversaciones con Salma para convencerla de interpretar el papel lo que funcionó porque la mexicana accedió a interpretar a la protagonista y se propuso dejar atrás los traumas que la estaban bloqueando.

“Me di cuenta de que, aunque este personaje se encuentra en circunstancias muy diferentes, tenía miedo de aliviar un trauma personal que es completamente diferente”, señaló la celebridad .