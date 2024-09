Kate Middleton enfrenta una batalla personal y una guerra en su familia: la princesa de Gales no sólo lucha contra el cáncer, sino que también, tiene que hacerle frente a los conflictos que existen en el interior de su hogar, protagonizados principalmente por William, el príncipe Harry, Meghan Markle y ella misma. Se dio a conocer que Kate le habría suplicado a su esposo que perdone al duque de Sussex para terminar, de una vez por todas, con los problemas y las diferencias. ¿Qué contestó William? Así fue la petición de la princesa.

¿Cómo está Kate Middleton? La salud de la princesa de Gales está envuelta en un misterio ya que es poca la información que comparte el Palacio de Buckingham con respecto a su lucha contra el cáncer. También, desde que anunció que padece dicha enfermedad, la esposa de William no ha aparecido tantas veces en público, situación que ha generado rumores de que no se encuentra del todo bien.

Kate Middleton está preocupada por su salud, pero también, por el futuro y la imagen de la familia real, es por eso por lo que tomó cartas en el asunto y decidió hablar con su esposo para que llegue a un acuerdo con Harry y se reconcilien, aunque la princesa de Gales no consideró a Meghan Markle en este perdón.

El experto en realeza, Christopher Andersen, dijo a Fox News, que lo que más desea Kate Middleton en estos momentos es que William y Harry se reconcilien y vuelvan a ser familia; quiere que termine la pelea que tienen desde hace años, porque no le hace ningún bien a nadie.

“Por supuesto, a Kate no le gustaría nada más que los hermanos se besaran y se reconciliaran. Sería una nube menos sobre la cabeza de la familia real (…) Pero, por encima de todo, Kate es leal a su marido”, señaló Andersen.

Asimismo, dijo que Kate desea que William perdone a Harry por el gran cariño que le tiene al duque de Sussex; antes de que se casara con Meghan Markle, la princesa y el hijo menor del rey Carlos III eran grandes amigos, casi confidentes.

“Kate era muy cercana a Harry, es cierto. Tenían un vínculo especial. Compartían el mismo sentido del humor y se reían de los mismos chistes. Harry solía decir que Kate era la hermana que nunca tuvo”, precisó el experto.

No obstante, Kate "entiende completamente" por qué William no ha perdonado a su hermano, por lo que "no está dispuesta a presionar" a su esposo. Hasta el momento, la reconciliación que tanto anhela la princesa no se ha dado, aunque Meghan y Harry ya dejaron en claro que los que tienen que pedir perdón primero son ellos.

En medio de su lucha contra el cáncer, Kate Middleton quiere que la familia esté unida y que su esposo no esté triste y enojado por la ausencia de Harry. Sin embargo, sabe que esta decisión no depende solamente de ella y que los duques de Sussex tendrían que poner de su parte para que se termine el distanciamiento y los problemas.

Príncipe William decidió cuál será el futuro de Meghan y Harry cuando él sea rey

Aunque Kate Middleton le suplique a William que perdone a Harry, el heredero al trono de Reino Unido parece no tener el deseo de reconciliarse. Una fuente le dijo al medio Express que los duques de Sussex no tendrán lugar en la familia real. “Cuando William se convierta en rey no habrá futuro para Meghan y Harry”, dijo; es decir, que no los tomarán en cuenta para ningún evento, ni tampoco tendrán relación con ellos.