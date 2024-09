El matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry atraviesa una fuerte crisis debido al “protagonismo” de la exactriz de televisión; una fuente reveló que, por primera vez, el duque de Sussex habría sentido celos de su esposa y que la tensión entre ellos crece conforme pasan los días. ¿Harry odia a Meghan? ¿Hay un divorcio a la vista? Esto es lo que se sabe de su relación actual.

Cuando Meghan y Harry anunciaron su relación y compromiso causó revuelo y emoción entre los fanáticos y seguidores de la realeza británica. El ingreso de una actriz estadounidense a la familia real más famosa del mundo fue bien recibido por la mayoría, pues aseguraban que le venía bien a la corona un cambio positivo en su imagen.

Además, los seguidores de la Casa Real estaban fascinados por lo enamorados que lucían los duques de Sussex, más porque veían a Harry tan feliz con Meghan y pensaron que él, como su madre la princesa Diana, había seguido sus corazonadas y se fijó en alguien que no pertenecía a la realeza.

Pero tal parece que la historia que comenzó como un cuento de hadas poco a poco se ha ido apagando, ya que una fuente reveló que Harry “odia” a Meghan Markle y siente celos de ella. El enojo del duque de Sussex surgió tras la gira que hicieron juntos a Colombia, en la que la exactriz se robó la atención y todos los reflectores.

El editor y experto en realeza, Matt Wilkinson, dijo al medio RadarOnline que los sentimientos negativos de Harry hacia Meghan incrementaron tras la “gira real” que tuvieron en Sudamérica: "mucho de esto fue sobre Meghan. Muchas de las imágenes y las palabras que nos enviaron a través de la oficina de prensa [de Sussex], [no] solo por un reportero... todo fue sobre Meghan. Todo fue creado sobre Meghan”.

Añadió: “Y cuando vimos las imágenes filmadas por la gente que estuvo en las cenas o por gente que estuvo allí y que no formaba parte de este grupo de prensa, mostraron una imagen ligeramente diferente. Harry parecía un poco malhumorado. ¿Puedo usar su vocabulario? Tal vez parecía un poco ‘el repuesto’”.

Por otro lado, amigos cercanos a Harry señalaron que Harry odia que Meghan se robe toda la atención y que haga parecer que él no esté ahí. Afirmaron que el duque de Sussex “se siente eclipsado por su esposa después de que ella tomó el centro de la escena” en las giras de Nigeria y Colombia.

Tras darse a conocer esta información, los fanáticos de la realeza y expertos en el tema especularon sobre un posible divorcio de los duques de Sussex, sin que hasta ahora se confirme dicha información.

En su momento, Donald Trump opinó sobre la relación de Meghan Markle y el príncipe Harry: en 2022 aseguró que los duques de Sussex terminarían divorciados porque, según sus predicciones, el hijo menor del rey Carlos III se cansaría de que la exactriz “lo mande” o bien, señaló que su posible separación se debería a que la duquesa de Sussex se “fijaría en otro chico que le guste más”.

Harry quiere regresar urgentemente con la familia real para ya no ser la "sombra" de Meghan

La urgencia del príncipe Harry en reconciliarse con la familia real y regresar a Reino Unido no sólo tiene que ver con que la pareja no ha tenido el éxito financiero que esperaban, sino también, porque aseguran que el príncipe Harry ya no quiere ser la “sombra” de Meghan, quien se roba el protagonismo en todos los eventos a los que acuden. Amigos de Harry revelaron a RadarOnline que el duque se siente igual de opacado con su esposa que con el príncipe William, quien es el heredero al trono.