El tiempo de Meghan Markle y el príncipe Harry está “contado” en Estados Unidos, por eso, la pareja tiene un plan para regresar a Palacio Real: los duques de Sussex exigen que Kate Middleton y William se disculpen con ellos para poder volver a Reino Unido; además, pusieron términos y condiciones para concretar su retorno.

Meghan y Harry ya no están disfrutando la vida de lujos, comodidades y libertad que tienen en Estados Unidos: medios británicos informaron que la pareja real estaría “desesperada” por volver al Palacio de Buckingham pues ser financieramente independientes no era lo que ellos esperaban.

Y menos cuando se rumoró que los duques de Sussex perdieron contratos millonarios por ser jefes muy exigentes, por falta de creatividad y por ser “caprichosos”, por lo que varios socios declinaron a trabajar de la mano de la exactriz de televisión y con el hijo menor del rey Carlos III.

Por tales motivos los duques de Sussex quieren regresar a la familia real pero exigen que los príncipes de Gales se disculpen con ellos por “supuestos desaires pasados”. Además, Harry desea que la disculpa sea “humilde”. “Quiere reconciliarse con su hermano para que los niños puedan tener algún tipo de relación”, reveló el biógrafo real Tom Quinn para The Royal Observer.

Meghan y Harry no darán el primer paso de la reconciliación, pues creen firmemente que William y Kate les deben una disculpa primero. “Harry ha hablado con sus amigos sobre su tristeza por no tener una relación más cercana con su sobrina y sobrinos, pero lo que lo molesta aún más es la perspectiva de que Lilibet y Archie no tengan ninguna relación con George, Charlotte y Louis”, agregó.

Además, el experto dijo: "(Harry) ha dado a entender que si recibe una disculpa de su familia, entonces está dispuesto a perdonar, pero eso simplemente no va a suceder. A pesar de todas sus críticas, Harry siempre asumió que su padre lo perdonaría... Pensó que Carlos repararía el daño que, en opinión de Harry, justificaba las críticas”.

Si en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a realizarse en noviembre próximo, gana Donald Trump, es casi un hecho que el príncipe Harry deberá dejar la Unión Americana, pues el candidato republicano amenazó con deportarlo tras evidenciar que el duque mintió sobre su consumo de drogas para obtener la visa americana.

Es por eso por lo que muchos fanáticos, expertos y seguidores de la realeza británica aseguran que Meghan y Harry no están en condiciones de poner sus términos para volver a la familia real luego de todos los comentarios que hicieron.

William asegura que Meghan y Harry “destrozaron" a la familia real; no puede perdonarlos

Un amigo cercano al duque de Sussex reveló a The Times que el príncipe William “no puede perdonar” a su hermano, Harry, porque ganó millones de dólares “destruyendo a su familia”. En Reino Unido, Meghan y Harry son vistos como la pareja “escandalosamente desleal”.