Meghan Markle y el príncipe Harry son una de las parejas más cuestionadas por sus actitudes alejadas de los principios de la corona británica y las acaloradas discusiones que terminan en gritos, son algunos de los problemas confirmados por el duque de Sussex en su libro ‘Spare’.

En la obra también conocida como ‘En la sombra’, el príncipe de Gales narró la ocasión en la que se comportó de una forma “cruel” con su esposa en una pelea en la que se interpusieron las diferencias culturales, las barreras del idioma y “el vino que se subió a su cabeza”.

El duque de Sussex, de 39 años, confesó que se encontraba en un punto sensible por “las semanas de batallar con la prensa” y tomó a mal las palabras que ‘Meg’ le expresó en medio de una noche de cocina, en la que previamente ambos bailaron canciones de James Taylor y Nina Simone.

“Por alguna razón, cuando la conversación tomó un giro inesperado, me puse susceptible. Luego me enojé. Desproporcionadamente, descuidadamente enojado. Meg dijo algo que tomé a mal (...) Pensé: ¿Por qué se mete conmigo? Le grité, le hablé con dureza, con crueldad", comentó el príncipe Harry, según The Mirror.

Tras el momento tenso, Meghan Markle, originaria de Los Ángeles, California, salió de la habitación para alejarse momentáneamente de Harry y cuando él subió para hablar con ella, la exactriz le puso un ultimátum: "nunca toleraría que me hablaran así", expresó.

Aunque los hechos ocurrieron en diciembre de 2016, tan solo meses después de que comenzaron a salir, el duque de Sussex supo que Markle “no iba a tolerar ese tipo de pareja”, ya que cuestionó sus comportamientos y le recomendó cambiar de terapeuta.

“Ella no iba a tolerar ese tipo de pareja. O de co-padre. Ese tipo de vida. No iba a criar a sus hijos en una atmósfera de ira o falta de respeto. Ella lo dijo todo, con mucha claridad. Ambos sabíamos que mi enojo no había sido causado por nada que tuviera que ver con nuestra conversación", comentó.

El momento de tensión provocó que Harry sintiera que “todo se detenía”, sobre todo al percatarse de las palabras que había dicho y que hicieron que su pareja se fuera de su lado, aunque fuera por unos instantes.

"Cuando las palabras salieron de mi boca, pude sentir que todo en la habitación se detenía. La salsa dejó de burbujear, las moléculas de aire dejaron de girar. Incluso Nina Simone pareció detenerse”, confesó.

¿La relación del príncipe Harry y Meghan va en declive?

Parece que la relación de la duquesa y el duque de Sussex comenzó con acaloradas peleas y en la actualidad, están en un punto de similitud, ya que trascendió la noticia de que se encuentran en malos términos y que “ella es una pesadilla” , según amigos cercanos.

En el libro “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, el experto en realeza Tom Bower, narró un momento de tensión que se vivió en una reunión, en la que según testigos, la actriz de ‘Manual del Romance’ se comportó de forma poco cordial y le reclamó a los amigos del príncipe por comentarios sobre “su estilo de trabajo”.

“Harry debe estar jodidamente loco” expresaron sobre estar con la duquesa de Sussex, mientras que otro testigo la describió como ”una pesadilla total”, según información de Tom Bower.