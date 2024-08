Meghan Markle llegó a la vida del príncipe Harry de forma inesperada y casi como de película, según lo ha relatado la propia pareja. Lo cierto es que el hijo del rey Carlos III era conocido por salir con varias mujeres y por ser visto acompañado de famosas. ¿Sabías que fue relacionado sentimentalmente con Rihanna? Te contamos la historia que pudo haber cambiado el rumbo de la duquesa de Sussex y de la corona británica.

El príncipe Harry fue uno de los solteros más codiciados de Reino Unido y de Europa en general; por esa razón, algunos de los expertos y fanáticos de la familia real pensaron que se tardaría en encontrar pareja, ya que él siempre demostró que disfrutaba de su libertad y de salir con quien quisiera.

De acuerdo con el Daily Mail, antes de casarse con Meghan Markle, el príncipe Harry tuvo alrededor de 9 novias: la reportera de televisión Natalie Pinkham; la actriz Cassie Sumner; la abogada Chelsy Davy (su relación más larga); la amiga de Kate Middleton, Astrid Harbord; la presentadora del programa de televisión “Factor X” Caroline Flack; la cantante Mollie King; también, Florence Brudenell; la modelo Cressida Bonas y la cantante británica Ellie Goulding.

Sin embargo, si hay un nombre que resonó entre las “conquistas” del príncipe Harry fue el de Rihanna; comenzaron a circular rumores que aseguraban que entre la cantante, originaria de Barbados, y el hijo menor de la princesa Diana hubo un flechazo inmediato, ya que tuvieron química desde el primer momento en el que se conocieron.

Esto sucedió en 2016, cuando Rihanna y el Príncipe Harry se encontraron durante un evento en Barbados para promover la concientización sobre el VIH/SIDA. Juntos se hicieron una prueba de VIH, con el objetivo de reducir el estigma asociado a la enfermedad y alentar a más personas a hacerse la prueba.

En ese momento, ambos lucieron muy sonrientes, pero el príncipe Harry se veía feliz e impactado por la belleza de la cantante. Además, se hacían comentarios entre ellos y varios expertos y fanáticos de la familia real aseguraron que estaban en pleno coqueteo. Seguidores de la corona británica señalaron que sí hicieron clic y que entre ellos hubo algo más que una simple amistad.

Es por eso por lo que se asegura que Rihanna pudo haber sido duquesa de Sussex en vez de Meghan Markle, ya que la interprete de “Umbrella” y el príncipe Harry compartían muchas pasiones, incluyendo la de las causas humanitarias y su deseo de utilizar su influencia para generar un cambio positivo en el mundo.

Hasta la fecha no hay un dato que confirme el noviazgo o romance que hubo entre Rihanna y Harry, no obstante, los fanáticos de la realeza no dejan de preguntarse cómo habría sido RiRi como duquesa de Sussex.

¿Por qué el príncipe Harry no invitó a Rihanna a su boda con Meghan Markle?

A pesar de que Rihanna y el príncipe Harry tenían muchas cosas en común y se volvieron cercanos, la cantante no fue invitada a la boda del hijo del rey Carlos III con Meghan Markle, celebrada en mayo de 2018. Se especuló que se debía a que la exactriz no la "quería" por el supuesto romance que sostuvo con Harry.

Cuando una reportera le preguntó a Rihanna por qué no iría a la boda de Meghan y Harry, ella contestó: “¿Por qué pensarías que estoy invitada?”. La reportera le dijo: “No lo sé, ¡lo conociste!”. La cantante se empezó a reír y señaló: “De acuerdo, tú me acabas de conocer, ¿crees que vas a venir a mi boda? ¿Voy a ir yo a la tuya?”.