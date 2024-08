Personas cercanas al príncipe Harry no entienden cómo es que tolera a Meghan Markle si ella tiene un “actitud difícil”: amigos del duque de Sussex aseguran que la exactriz de televisión es “una pesadilla” y que estar cerca de ella es imposible. Estas declaraciones llegan justo en el momento en el que se afirma que tienen una crisis matrimonial y que el hijo menor del rey Carlos III vive triste en California.

El príncipe Harry y Meghan Markle no tienen la romántica historia de amor que presumen, al menos así lo han afirmado varias fuentes cercanas en los últimos años. La revelación más reciente la hicieron amigos del duque de Sussex quienes contaron su experiencia al estar cerca de Meghan.

En el libro “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, del experto en realeza Tom Bower, se relata el tenso momento que se vivió en una reunión entre Meghan, Harry y los amigos del duque. De acuerdo con los testigos, el comportamiento de ella dejó atónitos a todos los presentes.

Bower afirma que Meghan, de 43 años, confrontó a los amigos de Harry que hicieron comentarios que chocaban con su “estilo de trabajo”. El medio Express también informó que cuando los amigos de Harry se fueron de la reunión intercambiaron mensajes de texto y fue ahí donde dijeron lo que pensaban de Meghan Markle.

Uno de los amigos dijo que “Harry debe estar jodidamente loco”, para estar con la duquesa de Sussex, mientras que en otro se describe a Meghan Markle como “una pesadilla total”. Anteriormente, la exactriz de Suits ya había enfrentado críticas sobre su comportamiento dentro y fuera de la familia real.

En los últimos días trascendió que el príncipe William criticó la actitud de Meghan durante el viaje a Colombia y señaló que se comportó como una reina; asimismo, señaló que los duques de Sussex no tenían derecho a hacer ese viaje a Sudamérica porque su actitud fue como “representantes” de la familia real, cuando ya no lo son.

Meghan Markle pone condición a príncipe Harry para volver a Reino Unido

Si el príncipe Harry quiere volver a ver a su familia y regresar a Reino Unido, debe cumplir con una importante condición que le impuso Meghan Markle: la duquesa de Sussex exigió que consiga una residencia adecuada y la seguridad que ella y su familia necesitan para ir, así lo informó el biógrafo real, Tom Quinn, al medio The Mirror.

"Meghan ha dicho que solo está preparada para regresar a Inglaterra si ella y Harry tienen un lugar propio y la seguridad que ambos sienten es esencial. Meghan nunca regresará al Reino Unido y se quedará con los familiares de su esposo", señaló.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.