La familia real no soporta a Meghan Markle y el príncipe William parece ser su principal detractor; una fuente reveló que el heredero al trono de Reino Unido enfureció por los “aires” de reina que tuvo la duquesa de Sussex en su reciente visita a Colombia.

Desde hace tiempo circulan rumores de la mala relación que Meghan tenía con la familia de su esposo Harry. La propia duquesa de Sussex habló de lo terrible que la pasó cuando vivía en Inglaterra con su suegro, el ahora rey Carlos III, con la fallecida reina Isabel II, el príncipe William y Kate Middleton.

Pero tal parece que la relación con el príncipe William fue la más complicada para Meghan, no sólo porque se reveló que el príncipe de Gales no permitió que la ex actriz de televisión usará las joyas de la princesa Diana el día que se casó con Harry, sino también, porque el esposo de Kate Middleton reprobó el comportamiento que tuvo la duquesa de Sussex durante su viaje a Colombia.

De acuerdo con la experta en realeza, Angela Levin, William está furioso porque considera que Meghan no tenía derecho a hacer ese viaje a Colombia en el que hizo valer su posición y poder para ir a “representar” a la familia real, aunque ya no forme parte de la Corona Británica.

“No se ve bien. No están representando a la realeza, pero están intentando hacerlo”, dijo Angela Levin al medio GB News. Añadió: “A menos que se separen por completo, no tienen derecho a hacer esto. Será muy molesto para el rey y exasperante para William”.

William también estaría furioso con su hermano Harry porque decidió ir a Colombia sin pensar en las consecuencias de sus actos. Asimismo, el príncipe de Gales no estaría de acuerdo con la actitud de Meghan ya que se comportó como si fuera una “reina” en Colombia.

Además de William, otros integrantes de la familia real que no soportan a Meghan Markle

Varios expertos en realeza han recopilado información de fuentes cercanas que aseguran que Meghan Markle no es querida dentro de la familia real. El príncipe William fue de los primeros en rechazar que su hermano fuera tan rápido con Meghan cuando se hicieron novios; Kate Middleton también mostró su preocupación al ver el comportamiento “caprichoso” de la duquesa de Sussex.

A la lista de personas que no soportan a Meghan Markle se suman la princesa Ana (quien supuestamente fue la responsable del desalojo de los duques de Sussex en su casa en Windsor), el príncipe Andrés (quien supuestamente sintió celos de la boda de Meghan y Harry) y con Sophie, la duquesa de Edimburgo, quien se alejó de la exactriz cuando se dio cuenta de que ella quería llevar su propia agenda y no escuchar consejos.