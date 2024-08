Meghan Markle y el príncipe Harry son los jefes que a nadie le gustaría tener, aseguran quienes han trabajado con ellos: empleados de los duques de Sussex revelaron la mala actitud que tienen los exintegrantes de la realeza británica y lo ‘duro’ que es trabajador con ellos. “Parecen capataces”, afirmaron.

Los problemas de Meghan y Harry aumentan conforme pasan los días; primero se dio a conocer que la pareja estaría atravesando por una crisis en su relación, ya que el hijo del rey Carlos III vive triste y aburrido con su esposa. Después, se informó sobre la actitud de la exactriz, la cual estaría provocando diferencias con todos a su alrededor, incluyendo con el príncipe William y con los empleados de su empresa.

El comportamiento de los duques de Sussex estaría afectando su relación, pero también sus negocios ya que se reportó que al menos 18 empleados le han renunciado a Meghan Markle, 43 años, y el príncipe Harry, de 39, en las últimas semanas, así lo dio a conocer el medio Closer.

De acuerdo con la fuente, las personas no soportan trabajar con los duques de Sussex por la dureza con la que piden las cosas y la poca flexibilidad que muestran. “La brutal realidad es que Harry y Meghan son los capataces más duros, son muy exigentes y es difícil trabajar para ellos y eso respalda a mucha gente” indicó el informante.

Debido a su forma de ser es que 18 personas prefirieron renunciar antes que tolerar las actitudes de Meghan y Harry. “Los números no mienten y el hecho de que casi 20 miembros del personal los hayan renunciado cuenta su propia historia”, añadió la fuente que asegura que la cantidad de empleados que se van dice mucho sobre el ambiente laboral y revela los “malos jefes” que son.

“Es algo sin precedentes, incluso para una startup”, refirió. Meghan Markle ha estaba buscando director ejecutivo para su propia empresa llamada American Riviera Orchard, no obstante, parece que nadie pasa la prueba ni cumple con las expectativas de la duquesa de Sussex.

Meghan dio a conocer su nueva empresa en marzo pasado, sin embargo, cinco meses después, todavía no tiene fecha de lanzamiento ni información sobre los productos que los clientes podrán adquirir.

De acuerdo con personas cercanas, la empresa de Meghan Markle planea vender vajillas, vasos, paños de cocina y alimentos como jaleas, mermeladas y cremas, pero no podrá lanzar su marca hasta que encuentre empleados que quieran trabajar con ella y con el príncipe Harry.

Meghan Markle decide distanciarse del príncipe Harry por su bienestar: “Ella está feliz”

Luego de que se informara la crisis en los negocios de los duques de Sussex, también se reveló que Meghan Markle decidió distanciarse del príncipe Harry por el bien de ambos. El medio Express reportó que la duquesa de Sussex no acompañará a su esposo en su viaje a Nueva York para dejar que "brille" por su propia cuenta. Harry visitará dicha ciudad con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima. "Meghan no tiene por qué asistir a todos los eventos con su esposo. Si se salta un evento, no significa que haya algo malo entre ellos (...) Ella está feliz de que él [Harry] tome esto por su cuenta para arrojar luz sobre lo que realmente le importa" indicó el informante.