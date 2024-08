¡La diversión familiar de Halloween Time y las tradiciones de Plaza de la Familia han regresado al Disneyland Resort en California! Las celebraciones otoñales favoritas han comenzado en Disneyland Resort, ofreciendo festividades por tiempo limitado y deliciosos platillos para visitantes de todas las edades.

Así se celebrará Halloween en Disneyland

Halloween Time en Disneyland Resort estará disponible hasta el 31 de octubre, con vibrante decoración de temporada, entretenimiento y exquisitos platillos repartidos por todo el resort.

Nuevas imágenes muestran la anual casa de jengibre en Haunted Mansion Holiday en Disneyland Park, que incluye un zombi de jengibre fascinantemente espeluznante que pesa más de 68 kilos, los nuevos y llamativos atuendos que Mickey Mouse y sus amigos lucirán esta temporada, experiencias gastronómicas temáticas en los hoteles de Disneyland Resort y, por primera vez como una oferta diaria, Mickey’s Trick and Treat.

En el lobby del Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, la Reina Malvada de “Blancanieves” hace su debut como una obra maestra de confitería, hecha de más de 90 kilogramos de chocolate negro y blanco.

Disney Eats ha revelado una amplia variedad de platillos y golosinas espeluznantes, disponibles por tiempo limitado, que los visitantes podrán disfrutar durante la temporada de otoño. Desde opciones saladas hasta dulces, estas delicias están inspiradas en la tradición del Día de los Muertos y la época de Halloween.

Para Halloween Time, los visitantes podrán probar delicias como:

Jack-O’-Lantern Mickey Pumpkin Macaron : Macarrón de calabaza relleno de crema de mantequilla de caramelo y tarta de queso de calabaza.

: Macarrón de calabaza relleno de crema de mantequilla de caramelo y tarta de queso de calabaza. Hamburguesa “Ghost” de Anaheim de Galactic Grill : Hamburguesa de carne de res Angus con verduras, salsa verde fantasmagórica con pimienta, pepper jack, pico de gallo con chile verde, ensalada de col con cilantro y limón, y cebollas crujientes en un pan brioche tostado.

: Hamburguesa de carne de res Angus con verduras, salsa verde fantasmagórica con pimienta, pepper jack, pico de gallo con chile verde, ensalada de col con cilantro y limón, y cebollas crujientes en un pan brioche tostado. Té helado sabor calabaza en Café Daisy : Té dulce con jarabe de vainilla y especias de calabaza, crema batida, caramelo y azúcar de canela.

: Té dulce con jarabe de vainilla y especias de calabaza, crema batida, caramelo y azúcar de canela. Mickey Mouse mummy shake de Schmoozies!: Batido de chocolate con crema batida y orejas de galleta rellenas de crema de chocolate.

Así se celebrará el Día de Muertos en Disney California Adventure

Para honrar el espíritu del Día de Muertos, la experiencia cultural Plaza de la Familia estará disponible hasta el 2 de noviembre, con entretenimiento en vivo y deliciosos platillos en Disney California Adventure Park.

Los visitantes pueden disfrutar de más homenajes al Día de Muertos, como el nuevo espectáculo de entretenimiento en vivo, “The Storytellers of Plaza de la Familia Celebrate The Musical World of Coco!”, que debutará el 30 de agosto con canciones de la película de Pixar “Coco”.

Durante Plaza de la Familia en Paradise Garden Grill, los visitantes podrán disfrutar de una deliciosa selección de platillos inspirados en la cocina mexicana como:

Tacos al pastor : Carne al pastor acompañada de piña, aguacate y salsa verde, servido con arroz, frijoles refritos y queso fresco.

: Carne al pastor acompañada de piña, aguacate y salsa verde, servido con arroz, frijoles refritos y queso fresco. Huarache (vegetariano) : Chorizo de soya con frijoles, carne de res sazonada, lechuga, queso, crema de aguacate y salsa verde, acompañado con arroz, frijoles refritos, pico de gallo y nopales.

: Chorizo de soya con frijoles, carne de res sazonada, lechuga, queso, crema de aguacate y salsa verde, acompañado con arroz, frijoles refritos, pico de gallo y nopales. Cheesecake de horchata: Cheesecake con sabor a horchata, decorado con ralladura de naranja y chocolate blanco.