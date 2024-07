Disneyland Resort anunció la reinvención del restaurante Hungry Bear en Disneyland Park.

Los fanáticos de los Country Bears se emocionarán al saber que cuando el restaurante vuelva a abrir se convertirá en Hungry Bear Barbecue Jamboree.

Inspirado en los Country Bears y sus viajes por las salas de música más importantes de los Estados Unidos, Disneyland Resort presentará un menú inspirado en los platos regionales de barbecue favoritos de los Country Bears. Los visitantes podrán disfrutarlos junto con una banda sonora de sus grandes éxitos.

Hungry Bear Barbecue Jamboree no será un lugar para comer con personajes, pero se anunciarán más detalles sobre el menú completo, el concepto y la fecha de reapertura más adelante.

Hungry Bear. Cortesía: Disneyland Latino y Disney Parks

El Country Bear Musical Jamboree regresó a Disney World en Orlando

Y, si eres fanático de estos personajes, ¡desempolva tu sombrero vaquero y disfruta al ritmo del Country Bear Musical Jamboree! Este espectáculo debutó en Magic Kingdom Park el 17 de julio de 2024!

Country Bear Jamboree fue una de las últimas atracciones que Walt Disney desarrolló personalmente hace más de 50 años. La celebración country junto a los adorables osos, se convirtió en un espectáculo imperdible para todos los visitantes. Y ahora los osos regresan con un espectáculo renovado: Country Bear Jamboree que combina la música de Disney al estilo Nashville con el elenco favorito de los fans, los increíbles osos pardos.

Éxitos de Country Bear Musical Jamboree

Country Bear Musical Jamboree contará con una nueva lista de canciones interpretadas al estilo Nashville. El nuevo espectáculo presentará las canciones de Disney en distintos géneros de música country como: americana, – o A-“Bear”-icana!- bluegrass, pop-country, rockabilly y más:

“Country Bear Musical Jamboree” – una nueva canción escrita exclusivamente para la atracción.

“Try Everything” de la película “Zootopia” de Walt Disney Animation Studios.

“Kiss the Girl” de la película “La Sirenita” de Walt Disney Animation Studios.

“A Whole New World” de la película Aladdin de Walt Disney Animation Studios.

“Supercalifragilisticexpialidocious” de la película “Mary Poppins” de Walt Disney Studios.

“Fixer-Upper” de la película “Frozen” de Walt Disney Animation Studios.

“Remember Me” de la película de Pixar Animation Studios, “Coco”.

“You’ve Got A Friend In Me” de la película de Pixar Animation Studios, “Toy Story”.

“Bare Necessities” de la película “El Libro de la Selva” de Walt Disney Animation Studios.

“Come Again” – canción original que se estrenó con el Country Bear Jamboree en 1971.

Country Bear Musical Jamboree. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort.

Las estrellas del Country Bear Musical Jamboree

El teatro Grizzly Hall en Frontierland es el hogar de un espectáculo alocado y cautivador que rinde homenaje al legado musical estadounidense de Ursus H. Bear. A lo largo de los años, el nieto de Ursus, Henry, ha liderado la creación de un nuevo y emocionante musical al estilo country.

Los fans de toda la vida del teatro Grizzly Hall conocen y aman al elenco alocado de osos, y para aquellos que se unen por primera vez al jamboree, aquí está la alineación de los artistas que regresan triunfantes al escenario en este renovado espectáculo:

Ursus H. Bear: Ursus es el fundador del Grizzly Hall. ¡Él invitó a muchos osos talentosos para presentar actuaciones en vivo de country-western y folk!

Henry: El nieto de Ursus, Henry, es el actual maestro de ceremonias. Ayudó a crear el nuevo espectáculo y co-escribió la canción de estreno con Five Bear Rugs.

Five Bear Rugs: The Five Bear Rugs incluye a Zeke, Zeb, Ted, Fred, y a un oso llamado Tennessee, quienes llevan por dentro la música country.

Trixie: Una de las artistas veteranas, ¡ha intentado todo! Encontró su lugar cantando con los trillizos Bunny, Bubbles, y Beulah.

Bunny, Bubbles and Beulah: Originalmente conocidas como The Sun Bonnets, cambiaron sus sombreros por Stetsons cuando comenzaron a cantar con Trixie por todo el mundo, y terminaron aquí en el Country Bear Musical Jamboree.

Teddi Barra: Grizzly Hall se enorgullece en presentar a Teddi Barra, la Joya de las Dakotas. Su ascenso en el mundo del espectáculo fue rápido tras ser descubierta en una heladería.

Walt Disney Imagineering recurrió a talentos reconocidos y emergentes de la música country para las voces del nuevo repertorio musical, presentando canciones de varias películas de Disney Animation. Entre los artistas destacados se encuentra el 10 veces ganador del premio CMA como Músico del Año, Mac McAnally, quien interpreta "The Bare Necessities" de "El Libro de la Selva". La cantante de country Emily Ann Roberts quien presta su voz a Trixie con una interpretación de "Try Everything" de la película "Zootopia". La cantautora Allison Russel y el músico Chris Thile dan voz a Teddi Barra y Wendell, respectivamente, interpretando “A Whole New World” de “Aladdin.”

Walt Disney Imagineering recurrió a talentos reconocidos y emergentes de la música country para las voces del nuevo repertorio musical, presentando canciones de varias películas de Disney Animation. Entre los artistas destacados se encuentra el 10 veces ganador del premio CMA como Músico del Año, Mac McAnally, quien interpreta "The Bare Necessities" de "El Libro de la Selva". La cantante de country Emily Ann Roberts quien presta su voz a Trixie con una interpretación de "Try Everything" de la película "Zootopia". La cantautora Allison Russel y el músico Chris Thile dan voz a Teddi Barra y Wendell, respectivamente, interpretando “A Whole New World” de “Aladdin.”