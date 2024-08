Orlando, Florida, recibió 6.13 millones de visitantes internacionales en 2023, un aumento del 25 % con respecto a las cifras de 2022. Canadá sigue siendo el principal mercado internacional de Orlando, con más de 1.2 millones de visitantes.

Las cifras de visitas internacionales de 2023 representan el 94% de los niveles previos a la pandemia (2019), y Canadá, el Reino Unido y Brasil siguen siendo los tres principales mercados de origen internacional de Orlando. México no se queda atrás y se posiciona en el cuarto lugar, según cifras de Visit Orlando.

Canadá: 1,256,000 (↑ 46%).

Reino Unido: 877,000 (↑ 8%)

Brasil: 696,000 (↑ 21%)

México: 432,000 (↑ 10%)

Colombia: 302,000 (↑ 5%)

En 2024 y 2025, la Capital Mundial de los Parques Temáticos continuará ofreciendo nuevas experiencias: desde atracciones inspiradas en películas y una montaña rusa… Hasta un nuevo parque.

Novedades en los parques temáticos de Orlando

Disney World

Magic Kingdom: Tiana’s Bayou Adventure lleva a los visitantes a una aventura musical inspirada en “La princesa y el sapo”. Durante Mardi Gras, los visitantes recorren el pantano con la princesa Tiana mientras ella organiza una celebración única.

Tiana’s Bayou Adventure. (Paul Morse, Photographer). Fotos: Cortesía Disney World Latino y Disney Parks.

EPCOT: La renovación de EPCOT también se refleja en CommuniCore Hall, donde ahora podrás saludar a Mickey y a sus amigos en el espacio de Mickey & Friends. Este lugar es especial porque siempre encontrarás a Mickey para posar junto a él y ya no tendrás que perseguirlo por el parque para tomarte una foto. También habrá otros dos personajes que irán cambiando.

SeaWorld Orlando

Celebrando su 60.º aniversario, SeaWorld estrenó Penguin Trek, una montaña rusa inmersiva que combina lanzamientos interiores y exteriores. Los visitantes viajan en vehículos tipo motos de nieve a una velocidad máxima de 43 millas por hora, terminando en el hábitat de los pingüinos.

Universal Orlando Resort

Dreamworks Land: Abrió en Universal Studios Florida, con atracciones inspiradas en personajes como Shrek, Kung Fu Panda y Trolls. Incluye la montaña rusa familiar Trolls Trollercoaster, áreas de juego interactivas y zonas de encuentro con personajes.

DreamWorks Land/ Cortesía Universal Orlando

Espectáculos: Estrenaron CineSational: A Symphonic Spectacular, un espectáculo nocturno en la laguna de Universal Studios Florida, y Hogwarts Always, un nuevo espectáculo de proyección en The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade.

LEGOLAND Florida Resort

Abrió LEGO Ferrari Build & Race, donde los visitantes pueden ver, construir y probar un auto LEGO Ferrari de tamaño real en pistas de prueba con obstáculos.

Novedades de los parques temáticos para 2025

Universal Orlando Resort

Universal Epic Universe: Un nuevo parque temático con más de 50 experiencias impresionantes, ofreciendo un nivel de inmersión e innovación sin precedentes.

Nuevos Hoteles: Universal Stella Nova Resort abrirá el 21 de enero de 2025 y Universal Terra Luna Resort el 25 de febrero de 2025. Ambos ofrecerán tarifas desde $147 por noche (más impuestos) y contarán con diversas comodidades como piscinas estilo resort, gimnasios y salas de juegos.