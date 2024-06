Las próximas vacaciones están aún más emocionantes con el debut oficial de varias experiencias completamente nuevas en Universal Orlando Resort. Los visitantes de todas las edades ahora pueden disfrutar de DreamWorks Land, el área temática expansiva y vibrante inspirada en los queridos personajes de DreamWorks Animation, Shrek, Trolls y Kung Fu Panda; CineSational: A Symphonic Spectacular – un nuevo y fascinante espectáculo nocturno en la laguna; y Hogwarts Always – un nuevo show de proyección en el castillo de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade.

DreamWorks Land/ Cortesía Universal Orlando

DREAMWORKS LAND (ubicado en Universal Studios Florida)

Los visitantes ahora pueden ingresar a los vívidos mundos de algunas de sus películas favoritas en DreamWorks Land: un nuevo espacio colorido que presenta atracciones, encuentros con personajes, áreas de juego interactivas y un espectáculo en vivo inspirado en los personajes más queridos de DreamWorks Animation, como Shrek, Trolls y Kung Fu Panda. Los visitantes pueden explorar el Pantano de Shrek, probar comida temática como Shrekzels (pretzels con la forma del famoso ogro) y los helados Poppy-licious Pink y BroZone Berry, reírse a carcajadas en Trolls Trollercoaster, aprender movimientos de kung fu con Po en Panda Village, conocer y tomar fotos con personajes como Shrek, Burro, Poppy, Branch, Gato con Botas, Gabby de Gabby's Dollhouse y más.

DreamWorks Land también ofrece entretenimiento especial con DreamWorks Imagination Celebration, un espectáculo en vivo multisensorial que combina exitosas canciones pop, mucho baile y tecnología avanzada para recrear las queridas historias de DreamWorks como nunca antes.

CINESACIONAL: A SYMPHONIC SPECTACULAR (ubicado en Universal Studios Florida)

En CineSational: A Symphonic Spectacular, los visitantes pueden embarcarse en un viaje cinematográfico en el corazón de la laguna de Universal Studios Florida, presentando conmovedoras bandas sonoras de las exitosas películas que han inspirado las atracciones pasadas, presentes y futuras de Universal Orlando. El impresionante espectáculo de la laguna presenta una impresionante variedad de tecnologías y efectos especiales, que incluyen 228 fuentes que alcanzan alturas de hasta 40 metros, mapeo de proyección 4K, una composición original con partituras meticulosamente elaboradas para cada escena y más de 600 drones, todo para involucrar a los visitantes en una exhibición impresionante que presenta momentos cinematográficos inolvidables de películas como Harry Potter, Jurassic World, Tiburón, Minions y más.

HOGWARTS ALWAYS, ESPECTÁCULO DE PROYECCIÓN EN EL CASTILLO EN THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER- HOGSMEADE (ubicado en Universal Islands of Adventure)

Los visitantes que estén en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en noches selectas pueden disfrutar de este espectáculo nocturno, Hogwarts Always, un nuevo e increíble espectáculo de proyección que lleva a los visitantes en un viaje a través de momentos icónicos de un año escolar en Hogwarts. Con el Castillo de Hogwarts como telón de fondo, este nuevo espectáculo presenta una impresionante exhibición de imágenes inspiradas en momentos memorables de las películas de Harry Potter, incluido el emocionante viaje a bordo del Expreso de Hogwarts, la Ceremonia de Selección y más, que cautivarán a brujas, magos y muggles de todas las edades.

La emoción no termina ahí: el 3 de julio, Universal Orlando estrenará el Universal Mega Movie Parade en Universal Studios Florida, el desfile diurno más grande jamás realizado por Universal. Los visitantes verán a algunos de sus personajes de películas favoritos saltar de la pantalla a las calles de Universal Studios Florida en una celebración de las películas clásicas, como E.T., Tiburón, Cazafantasmas, Jurassic World, Sing, de Illuminations, Minions, y Trolls de DreamWorks.

Los visitantes también pueden prepararse para este momento con mercancías especiales que celebran las nuevas experiencias, incluidas nuevas varitas de burbujas interactivas inspiradas en Trolls, de DreamWorks Animation, Minions, de Illumination, y Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment, disponibles en julio. Las varitas de burbujas activarán funciones divertidas al interactuar con otras varitas y también interactuarán con carrozas seleccionadas de Universal Mega Movie Parade. Además, habrá productos completamente nuevos disponibles, que incluyen ropas, vasos, cintas para la cabeza con el tema de los personajes de DreamWorks y más.

Los visitantes pueden adquirir el boleto Park Explorer, especialmente diseñado para visitantes de América Latina, que brinda acceso ilimitado a todas las atracciones, espectáculos y experiencias de Universal durante sus vacaciones, durante 14 días consecutivos, a partir del día de la primera visita.

La información y fotos son cortesía de Universal Orlando Resort.