La actriz Salma Hayek deslumbró al encabezar la gala Caring for Women, organizada por grupo Kering del que su esposo, François-Henri Pinault, es el director ejecutivo.

La tercera gala anual fue copresentada por Salma, de 58 años, y deslumbró ante los fotógrafos ataviada con un espectacular vestido strapless Gucci cubierto de lentejuelas negras sobre una base de malla beige.

El vestido destacó sus curvas pronunciadas y diminuta cintura. Aumentó el glamour con un maravilloso collar de diamantes que posó de hombro a hombro. Llevó aretes brillantes y anillos de piedras preciosas para resaltar su elegancia.

Completó su look con un peinado recogido y un atrevido labial rojo. Muchos usuarios en redes sociales aseguran que Salma Hayek se ve "más joven" y "radiante" tras celebrar sus 58 años el pasado 2 de septiembre.

François-Henri Pinault, Salma Hayek. Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

François-Henri Pinault, de 62 años, usó traje negro, camisa blanca y corbata de moño, a juego con zapatos impecables.

Ambos posaron ante las cámaras tomados de las manos y con amplias sonrisas. La pareja, que se casó en 2009, apareció en la lista de los más ricos de The Sunday Times con un patrimonio neto combinado estimado en 7.7 mil millones de dólares en 2024.

“Su fortuna ha disminuido de alrededor de 10,100 millones de dólares en 2023, lo que ha provocado que su puesto caiga del puesto 21 al 31 en la lista”, señala el medio.

François-Henri Pinault es hijo del multimillonario empresario Francois Pinault, cuya empresa Kering compró Gucci e Yves Saint Laurent en los años 90. Su empresa también es propietaria de Boucheron, Balenciaga y la casa de moda británica Alexander McQueen. Desde 2005, François-Henri es el director ejecutivo de la empresa Kering.

El patrimonio neto personal de Salma se estima que supera los 125 millones de dólares. Sus ganancias provienen de las producciones cinemtográficas que protagoniza, de su trabajo en publicidad y como modelo.

Salma Hayek es una de las actrices latinas mejor posicionadas en Hollywood. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se mudó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90, luego de probar las mieles del éxito en telenovelas mexicanas

Hayek y Pinault se casaron en París en 2009 y dos años antes dieron la bienvenida a su hija Valentina, de 16 años.

Como parte de la Semana de la Moda de Nueva York, la Fundación Kering organizó su tercer evento Caring for Women que busca recaudar fondos y generar conciencia en apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan para poner fin a la violencia de género.

Otros coanfitriones fueron Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves, Urs Fischer, Donatella Versace, Naomi Watts y su marido Billy Crudup.

La gala, que beneficia a Girl Effect, It's On Us y la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica (NNEDV), incluyó una cena, una actuación sorpresa y una subasta con artículos únicos de las casas de Kering, que incluyen a Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato y Ginori 1735.

Una de las asistentes fue la socialité Kim Kardashian, con quien Salma Hayek posó y bromeó en algunas selfies.